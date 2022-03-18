طريقة عمل بسكوت النشادر بالكيلو.. «سهل وخفيف ومقرمش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الإفطار الصباحي المميز المكون من كوب الشاي بلبن وطبق بسكوت النشادر المقرمش، عادة للكثير من الناس، لذلك تهتم ربات البيوت بمعرفة طريقة عمل بسكوت النشادر بالكيلو، لكي يستمر لأطول فترة ممكنة، ولأنه لا يمكن الاستغناء عنه في الإفطار والتسلية على مدار اليوم، وفي السطور التالية، يستعرض «هن» طريقة عمل بسكوت النشادر بالكيلو، بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات عمل بسكوت النشادر بالكيلو

غالبا ما تكون طريقة عمل بسكوت النشادر بالكيلو مرهقة لبعض المبتدئات في عمل الحلويات والطبخ بشكل عام، لكن يمكن إعداده بسهولة عند توافر مكوناته، وهي:

نصف كيلو دقيق منخول بمقدار 4 أكواب

كوب زبدة بمقدار 250 جراما

كوب وربع سكر بودرة منخول

2 ملعقة كبيرة نشا

بيضتان

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة نشادر

ذرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع كوب لبن

طريقة تحضير بسكوت النشادر

قبل البدء في طريقة تحضير بسكوت النشادر بالكيلو يجب التأكد من توافر المقادير السابقة ثم في الخطوة التالية نضع الزبدة في وعاء وضربها جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تأخذ لون كريمي، وبعدها إضافة كوب وربع من السكر البودرة، ويضرب جيداً مع الزبدة حتى يصبح قوامها كريمي.

مع استمرار الخفق نقوم بإضافة البيض تدريجيا أو واحدة تلو الأخرى ثم بعد ذلك الفانيليا وذرة ملح وبعدها ملعقة صغيرة من النشادر.

وفي الخطوة التالية نضيف ملعقة صغيرة بيكنج باودر إلى الدقيق المنخول و2 ملعقة كبيرة من النشا، لكي تجعل البسكوت مقرمشا.

يضاف الدقيق بمقدار نصف الكمية ونصف كمية اللبن إلى الإناء الموجود فيه خليط الزبدة والسكر والنشادر وتضرب المكونات جيدا، ومع استمرار الضرب تجري إضافة باقي كمية الدقيق واللبن لكي تكون عجينة البسكوت خفيفة، وإذا كانت العجينة ثقيلة يمكن إضافة قليل من اللبن بمقدار ملعقة أو ملعقتين كبيرتين.

وأخيراً يمكن تشكيل البسكوت بماكينة البسكويت أو كيس الحلواني من خلال وضع العجين في كيس الحلواني الذي يتوافر عند العطارين.

بعد الانتهاء من إعداد العجينة بشكل صحيح يجري تشغيل الفرن على درجة 170 درجة ويترك حتى يسخن في الوقت الذي يجري تشكيل البسكوت فيه.

على صينية مدهونة بالزيت يجري رص البسكوت المشكل حسب الرغبة وبعد ذلك تدخل الصينية الفرن في الرف المتوسط حتى يصبح البسكوت لونه من أسفل ذهبي بعد ذلك إطفاء نار الفرن وتشغيل الشواية ليأخذ لوناً ذهبياً من أعلى وبعد الانتهاء من تسويته يحفظ في علبة محكمة ويمكن تقدميه مع الشاي أو الشاي بلبن.