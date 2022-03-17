علاج صداع خلف الرأس والرقبة.. 7 أسباب وراء الإصابة و8 نصائح للوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الصداع من الآلام المزعجة التي يصاب بها العديد من الأشخاص، إذ تسبب لهم معاناة كبيرة، وآلام صعبة تؤثر على صحتهم، وتختلف أعراضه وأنواعه من فرد لآخر إذ يشعر البعض في غثيان، يصحبه قيء، أو آثار أخرى، لذا يبحث الكثير منهم عن طرق علاج صداع خلف الرأس والرقبة، بعيدًا عن المسكنات التي يتناولوها بشكل متكرر، ومن الممكن أن تؤثر سلبيًا على صحتهم.

ونظرًا لأن آلام الصداع من الأشياء التي تعرقل أصحابها عن أداء مهامهم المختلفة، ويؤثر بشكل كبير على تركيزهم، يقدم «هن» في الموضوع التالي، علاج صداع خلف الرأس والرقبة.

أسباب الصداع

قال الدكتور محمد جبر استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري، إن الصداع عبارة عن ألم في منطقة الرأس بجميع أجزائها، وأنواعه متعددة، ولكن يتعامل معه المصابون بطرق خاطئة إذ يلجأون إلى المسكنات، والتي لا تعتبر حلًا مثاليا في كثير من الأحيان.

وتابع «محمد» أن الصداع له العديد من الأسباب أبرزها ما له علاقة بجراحة المخ والأعصاب، أو الجيوب الأنفية، وهو ما تحدده الأشعة المقطعية للمريض، وهي:

- حدوث التهابات لدى شرايين الأوعية الدموية، والتي تؤدي إلى إلى حدوث خلل في تدفق الدم لدى أجزاء الجسم المختلفة.

- إصابة الأشخاص بهشاشة العظام، والتهابات المفاصل ما يؤدي إلى الإصابة بآلام في العمود الفقري، يصحبها صداع في الرأس.

- إصابة الأشخاص بآلام الرقبة.

- النوم أو الجلوس بوضع خاطيء لمدة طويلة، مما يحدث توتر في عضلات الجسم يصاحبها الإصابة بالصداع.

- اضطراب في الهرمونات.

- خلل في معدل النوم.

- الاضطرابات النفسية.

نصائح لـ علاج صداع خلف الرأس والرقبة

وأشار استشاري المخ إلى أنه يمكن علاج مشكلات الصداع الذي يتملك من الرأس والرقبة، باتباع النصائح التالية:

- يمكن التغلب على آلام الرقبة والرأس، من خلال اتباع الطرق العلاجية الأولية التي تتمثل في تجنب تناول المسكنات، والحرص على اللجوء إلى الطبيب المعالج لمعرفة الأسباب أولًا، وبدء العلاج بطريقة صحيحة.

- الحرص على الاستحمام بماء فاتر عند الشعور بصداع شديد، بالإضافة إلى تناول كميات مناسبة من الأطعمة وتحتوي على عناصر غذائية مهمة.

- النوم والجلوس بطريقة صحيحة.

- الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية.

- النوم بشكل كافي.

- الحرص على تناول كميلات كافية من المياه والسوائل بشكل عام، لأن الهبوط يؤدي إلى الإصابة بالصداع.