الامارات | قتل عروسه القاصر بعد 20 يوميا لسبب لايصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن قتل عروسه القاصر بعد 20 يوميا لسبب لايصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت جريمة قتل لعروس قاصر موجة من الجدل، بسبب غرابة السبب الذي وصفته تعليقات بأنه لايصدق.

وتفصيلا قتل رجل زوجته القاصر طعناً ورمى جثتها داخل أحد العقارات في محافظة القليوبية المصرية، حيث قام بطعنها عدة طعنات في الظهر إثر مشادة بينهما بعدما طلبته خمسة جنيهات وتركها غارقة في دمائها حتى ماتت.

وبحسب صحف محلية ألقي القبض على المتهم ووالدة المجني عليها، كون القتيلة قاصراً وتم زواجها في سن صغير، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها وبعد زواجها بنحو 20 يوماً فقط دبت الخلافات مع الزوج فقام بطعنها بالسكين وفرّ هارباً.

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