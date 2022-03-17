تناولها في رمضان.. 4 أنواع توابل تساهم في صحة أمعائك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت تبحث عن تحسين نظام المناعة لديك وجودة نومك وتعزيز مزاجك، فيجب أن تبدأ في الاهتمام بصحة أمعائك، إذ تؤثر صحة الأمعاء على أكثر من مجرد عملية الهضم، فهي تؤثر على صحتك العقلية والعاطفية والجسدية.

وقالت الدكتورة تارا مينون، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، "نحن نعلم الآن أن الجهاز الهضمي مليء بتريليونات البكتيريا التي لا تساعدنا في معالجة الطعام فحسب، بل تساعد أجسامنا أيضًا في الحفاظ على التوازن العام".

لذا فإن أحد علامات صحة الأمعاء هو تنوع البكتيريا الموجودة بداخلها وعندما يكون تنوع ميكروبيوم أمعائك غير متوازن، فقد تواجه مشاكل جلدية وتغيرات في جهاز المناعة وإرهاق مستمر.

وتنوع بكتيريا الأمعاء له علاقة وثيقة بشكل لا يصدق بصحتك العقلية أيضًا، وذكرت مراجعة عام 2017 المنشورة في Clinics and Practice أن البروبيوتيك الذي يساعد على خلق توازن في القناة الهضمية، يعالج أعراض القلق والاكتئاب.

ووجدوا أيضًا أن خلل ميكروبيوم الأمعاء ونقص تنوع البكتيريا يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وهو ما ربطه الباحثون بمشاكل الصحة العقلية.

وفي حين أن إضافة البروبيوتيك وبعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي يدعم بكتيريا الأمعاء الصحية، فهناك أيضًا توابل يمكنك استخدامها لتعزيز صحة الأمعاء، نذكرها لكم في النقاط التالية، وفقا لموقع "healthdigest".

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الكمون:

يعتبر من أحد التوابل اللذيذة التي توجد عادة في الأطباق الهندية، والحساء، بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على تحسين صحة أمعائك ويساعد على الهضم، لأنه يؤثر على الإنزيمات التي تشكل جزءًا من عملية الهضم.

الشمر:

هو نوع آخر من التوابل الصديقة للقناة الهضمية ويمكن وضعه في الشاي أو إضافته إلى الحساء أو السلطات، وأوضحت أخصائية التغذية المرخصة ستاتشي غولبين"من المحتمل أن يكون هذا بسبب خصائص الشمر الحيوية التي تساعد على تغذية بكتيريا البروبيوتيك، وتساعد على استعادة التوازن في ميكروبيوم الأمعاء، وبالتالي تساعد في تحسين صحة الأمعاء.

القرنفل:

لن يكسب القرنفل أي طعام نكهة ورائحة نفاذة فقط، ولكن ثبت أن الأوجينول الموجود بداخله يساعد في تقليل الالتهاب وصحة الأمعاء أيضًا.

الكركم:

وهو نوع آخر من التوابل المضادة للالتهابات يساهم في تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء، وأظهرت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة Metabolic Brain Disease وجود صلة واعدة بين الكركمين، وهي مادة موجودة في الكركم، وتحسن أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS)، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون تحسنًا في التوتر والاكتئاب والقلق المرتبط غالبًا بمتلازمة القولون العصبي.



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