لصحة أسرتك.. ابتعدي عن هذه الأنواع من الأواني و4 هم الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تدرك معظم ربات البيوت أهمية تناول الطعام الصحي، ومع ذلك، لا يعلم بعضهن أن اختيار أواني الطهي بعناية لا يقل أهمية عن الطعام نفسه، وحتى النظام الغذائي الأكثر فائدة وسلامة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، إذا كانت أدوات الطهي مصدراً للتسمم.

لذا, في التقرير التالي، نستعرض لكم أواني الطهي التي تشكل خطورة على الصحة، والخيارات الأخرى البديلة الأكثر أماناً، وفقا لموقعي "timesofindia" و" brightside".

أواني الطهي الضارة التي تشكل خطورة على صحتك:

1- الأواني المصنوعة من النحاس:

تتمتع هذه الأواني بجودة تسمح لها بالحفاظ على دفء الطعام لفترة طويلة، ولكن يجب الامتناع عن تعريضها لدرجات حرارة عالية، وذلك لأنها تتفاعل مع الملح والأحماض في درجات حرارة عالية، وهذا ما يجعل الطعام سامًا.

2- أواني الألومونيوم:

عند تسخين الألمنيوم، يمكن أن يتفاعل مع الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والخل، ويؤدي ذلك إلى جعل الطعام سامًا، والإصابة بمشاكل في المعدة والغثيان، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه التفاعلات الكيميائية على جهاز المناعة لديك.

3- أواني التفلون:

كثير من ربات البيوت يختارن هذه الأواني غير اللاصقة، لأنها سهلة الاستخدام, دون دراية بخطورتها, إذ يتم الحصول على ميزة عدم الالتصاق عن طريق طلائها بمادة PTFE (بولي تترافلورو إيثيلين) وهو مركب بوليمير بلاستيكي، يبدأ في ترشيح السموم عند تسخينه إلى ما فوق 300 درجة، وتؤدي الأدخنة السامة التي يفرزها إلى أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا تسمى "حمى دخان البوليمير"، والمعروفة بشكل غير رسمي باسم أنفلونزا التفلون.

وهناك مركب كيميائي آخر موجود هو PFOA (حمض البيرفلوروكتانويك)، الذي وجد أن له علاقة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي، والبروستاتا، والمبيض.

4- أواني الطهي السيراميك:

تبدو أواني الطهي المطلية بالسيراميك رائعة المظهر، لكن لا يوفر طلاء السيراميك الناعم ما يكفي من المتانة، ويفقد قوامه بعد عدة أشهر من الاستخدام اليومي، وعندما يحدث ذلك، فإن معدني الرصاص والكادميوم اللذين يستخدمان أحياناً في طلاء هذه الأواني، سينتهي بهما المطاف في طعامك، ثم في جسمك بعد ذلك.

ويعتبر التسمم بالرصاص من أخطر أنواع التسمم الغذائي، ويؤدي إلى آلام في البطن، وصداع، ومضاعفات صحية أخرى وفي بعض الحالات غيبوبة وموت.



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أفضل الأواني المثالية للطهي:

1- أواني الطهي الحديدية:

تعد من أفضل معدن للطهي، وذلك لأنها لا تحتوي على أي آثار ضارة، وتساعد في طهي الطعام بسرعة إضافة إلى عند تسخينها، تطلق أيضًا الحديد الذي يمتصه الطعام ويفيد الجسم، وأثبتت بعض الدراسات أن الطريقة التقليدية للطهي في أواني الحديد مفيدة للأمهات الحوامل لأنها توفر أفضل العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجنين في الرحم.

2- الأواني الفخارية:

خيارًا آخر صحيًا وآمنًا للطهي هو الأواني الفخارية، وهذا ما جعلها تكتسب شعبية كبيرةفي الآونة الأخيرة، بسبب أسلوبها الخاص في الطهي.

3- أواني الاستانلس ستيل:

يعتبر الاستانلس ستيل من أفضل الأنواع المستخدمة في الأواني، وذلك لأنه مصنوعا من مجموعة معادن مخلطة ( مزيج من الكروم والنيكل والسيليكون والكربون)، وتتميز بأنها تقاوم الصدأ، وجيدة في الطهي وتتحمل الحرارة والخدوش، لذلك هو من أكثر الأواني الصحية للإنسان نظرا لأنه لايتفاعل مع الطعام ولايتأثر بالأحماض.

4- أواني الطهي الزجاجية:

فهذه خيار آخر آمن، لا تطلق أي مادة سامة عند تسخينها، كما أنه متينة، وصديقة للبيئة، ولا تحتفظ بأي نكهات أو روائح قديمة.



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