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تبدأ من 13 جنيها.. خصومات على أسعار ألعاب الأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري*

أثناء الاحتفال بعيد الأم تتنافس دائما المواقع الإلكترونية، لتقديم عروض كبيرة على أسعار المنتجات، ومن ضمن هذه المنتجات " ألعاب الأطفال".

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار ألعاب الأطفال في عروض عيد الأم.

- 4 قطع من لعبة بطة مطاطية صفراء، بـ 13 جنيها.. للشراء:

4 قطع من لعبة بطة مطاطية صفراء، بـ 13 جنيها

- حقيبة أدوات دكتور للأطفال، بـ 46 جنيها.. للشراء:

حقيبة أدوات دكتور للأطفال، بـ 46 جنيها

- لعبة سيارة بامبل بي للأطفال، بـ 39 جنيها.. للشراء:

لعبة سيارة بامبل بي للأطفال، بـ 39 جنيها

  • لعبة تعليمية للأطفال، بـ 70 جنيها.. للشراء:
  • لعبة تعليمية للأطفال، بـ 70 جنيها

- لعبة الصبارة الراقصة، لونها أخضر، بـ 130 جنيها.. للشراء

لعبة الصبارة الراقصة، لونها أخضر، بـ 130 جنيها

فرصة للشراء: أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21

- سيارة معدنية للأطفال، بـ 25 جنيها.. لللشراء:

سيارة معدنية للأطفال، بـ 25 جنيها

- لعبة المطبخ للأطفال، متعددة الألوان، بـ 450 جنيها.. للشراء

لعبة المطبخ للأطفال، متعددة الألوان، بـ 450 جنيها

- لعبة سيارة إسعاف للأطفال بأصوات ملونة وأضواء، بـ 155 جنيها.. للشراء:

لعبة سيارة إسعاف للأطفال بأصوات ملونة وأضواء، بـ 155 جنيها

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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