تبدأ من 13 جنيها.. خصومات على أسعار ألعاب الأطفال

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محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري*
أثناء الاحتفال بعيد الأم تتنافس دائما المواقع الإلكترونية، لتقديم عروض كبيرة على أسعار المنتجات، ومن ضمن هذه المنتجات " ألعاب الأطفال".
ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أسعار ألعاب الأطفال في عروض عيد الأم.
- 4 قطع من لعبة بطة مطاطية صفراء، بـ 13 جنيها.. للشراء:
- حقيبة أدوات دكتور للأطفال، بـ 46 جنيها.. للشراء:
- لعبة سيارة بامبل بي للأطفال، بـ 39 جنيها.. للشراء:
- لعبة تعليمية للأطفال، بـ 70 جنيها.. للشراء:
- لعبة الصبارة الراقصة، لونها أخضر، بـ 130 جنيها.. للشراء
فرصة للشراء: أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21
- سيارة معدنية للأطفال، بـ 25 جنيها.. لللشراء:
- لعبة المطبخ للأطفال، متعددة الألوان، بـ 450 جنيها.. للشراء
- لعبة سيارة إسعاف للأطفال بأصوات ملونة وأضواء، بـ 155 جنيها.. للشراء: