علاج الأملاح في كعب القدم.. 12 نصيحة لتجنب الآلام يقدمها استشاري متخصص

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الأملاح في كعب القدم.. من الأشياء التي يبحث عنها بعض الأشخاص الذين يعانون من آلامها، إذ تتجمع كميات كبيرة من السوائل الناتجة عن زيادة نسبة الأملاح في الجسم، مما يسبب إزعاجًا لأصحابها، رغم أنها من المشكلات الطبيعية التي تعالج بمرور الوقت باتباع عدد من النصائح الطبيعية.

أسباب تورم كعب القدم

الإصابة بآلام القدم من الأمور المزعجة التي تعرقل أصحابها عن أداء أنشطتهم، لذا يقدم «هن» في الموضوع التالي، طريقة علاج الأملاح في كعب القدم بالطرق الطبيعية، نذكرها خلال هذا التقرير.

قال الدكتور أسامة الشاذلي، استشاري طب وجراحة العظام، خلال استضافته في إحدى البرامج التلفزيونية، إنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من آلام في القدم، والعديد منهم يتركون أنفسهم لاعتقادهم بأنها أملاح زائدة في الجسم، أو نقرس، ويتركونها دون علاج حتى تختفي من نفسها، وعند تكرار المشكلة ينتظروا التخلص منها بنفس الطريقة، اعتقادًا أنها أمر اعتادا على الإصابة به، وهو ما يطلق عليه اعتياد المرض.

أوضح «أسامة» أن قليل من الأشخاص الذين يتوجهون إلى الأطباء المعالجين لعمل فحص طبي للاطمئنان على أنفسهم، إذ تعتبر آلام الكعب من الأمور الصعبة والقاتلة، والتي يمكن أن تكون دلالة للإصابة بأمراض خطيرة تدمر حياة صاحبها، وتظهر آلام الكعب في العظمة الخلفية من القدم، والتي تسمى بـ«عظمة العقب»، وتمثل 40% من مشكلات القدم.

علاج أملاح كعب القدم

وأشار «الشاذلي» إلى أن آلام القدم جميعها تأتي من الكعب عادة، إذ يشعر المريض بوغزة في القدم، خاصة عند الاستيقاظ من النوم، إذ تكون المشكلة الرئيسية وجود التهابات في الغشاء الأخمصي المبطن للقدم، والذي يعتبر مصدر الألم الأساسي، ويمكن علاج الأملاح التي يصاب بها القدم باتباع النصائح التالية:

- يمكن الاستعانة بالجوارب الطبية الضاغطة، إذ تساعد في الحد من آلام القدم والتخلص من الأورام الناتجة عن احتباس السوائل والأملاح في الجسم، مع الحرص على عدم شراء الجوارب الضيقة التي تحبس الدم.

- الحرص على رفع القدمين في مستوى القلب، من خلال الاسترخاء على الفراش بشكل مستقيم، ورفعهم على وسادة.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة، التي تؤدي إلى زيادة نسبة الصوديوم في الجسم، وبالتالي زيادة احتباس الأملاح في القدم.

- تجنب ارتداء الأحذية الضيقة.

- عمل كمادات مياه دافئة وباردة على القدم.

- اللجوء إلى الطبيب المعالج، لتوضيع بعض العلاجات الطبية مثل تشخيص بعض الأدوية الفموية والمراهم.

- تناول كميات كافية من المياه للحد من كمية الأملاح الموجودة في الجسم.

- ممارسة بعض التمارين الرياضية مثل السير لخطوات قليلة.

نصائح لتجنب الإصابة بأورام القدم

- يلزم الابتعاد عن الجري لمسافات طويلة، أو القفز من أماكن مرتفعة.

- الحرص على وضع القدمين في المياه الدافئة بشكل يومي.

- الحرص على ارتداء الأحذية الواسعة.