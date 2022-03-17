من هو زوج ابنة الفنان محمد سليمان؟.. قصة حب طويلة مع «صوفيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زال زواج ابنة الفنان محمد سليمان يتصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن تحدث والدها عن كواليس الزواج خلال حضوره ضيفًا في إحدى البرامج التلفزيونية، إذ ذكر بأنه لم يحدد شروطا عند زواج ابنته، وأنه اعتمد على الزواج الإسلامي فقط، الذي يخلو من كتابة «مهر وقايمة»، وهو ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة من هو زوج ابنة الفنان محمد سليمان؟.

معلومات عن زوج ابنة محمد سليمان

ونال الفنان محمد سليمان، الاحترام والتأييد من قبل المتابعين والجمهور عبر السوشيال ميديا، وركزت فئة كبيرة من الجمهور على معرفة من هو زوج ابنة الفنان محمد سليمان، لذا يقدم «هن» في الموضوع التالي أبرز المعلومات:

- عقدت خطبته على صوفيا ابنة الفنان محمد سليمان في يناير 2021.

- كان يدرس مع ابنة الفنان محمد سليمان، إذ جمعتهما علاقة زمالة أولًا.

- يدعى مؤمن صالح، يهوى مجال التصوير.

- عاش قصة حب دامت لسنوات طويلة، وكللت بالزواج.

- يعمل مصورًا فوتوغرافيًا مثل زوجته.

- ولد في شهر يناير لعام 1996.

- يحب التقاط الصور، والتي كان يشارك بها زوجته صوفيا، والتي كانت تشارك بها الأصدقاء والمتابعين عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عقد قران على الطريقة الإسلامية

- تصدر التريند في الساعات القليلة الماضية، بعد أن عقد قرانه على الطريقة الاسلامية، إذ حرص الفنان محمد سليمان على زواج ابنته دون قائمة أو مهر.

- يعمل في تصميمات الجرافيك.

- كشف الفنان محمد سليمان عن تفاصيل موافقته من زواج ابنته من الشاب مؤمن صالح في إحدى اللقاءات التلفزيونية، والتي نالت الإشادة من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تحدث أنه يحرص في التركيز على الشخصية أكثر من النسب، لا يهتم لنسب الابن أو مهن والداه، ولكن الحرص في اختياره على تربيته الحسنة.

- يهوى السفر، إذ يذهب إلى العديد من المناطق مثل سانت كاترين والتقاط الصور المختلفة، برفقة زوجته صوفيا محمد سليمان.