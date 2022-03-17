بديل البكينج باودر في الكيك.. 3 مكونات متاحة بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البكينج باودر.. من المكونات الأساسية لتحضير قالب الكيك في المنزل والمحلات، ونظرا لأن الحلويات من الأطعمة ذات المذاق المميز، يعشقها الصغار قبل الكبار، وقد تضطر الأمهات ليلا لتجهيزها لأطفالهن، إلا أنها لا تنسحب لعدم توافر البيكنج بودر لديها، لذا يعرض «هن» خلال السطور التالية، بدائل البيكنج بودر في الكيك، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي.

بديل البيكنج بودر في الكيك

لم تتوقف خطوات تحضير كيك شهية على إحدى المكونات وإعدادها بشكل خاطئ، لكن هناك العديد من البدائل لكل المقادير منها بديل البيكنج بودر في الكيك، وينقسم إلى عدة بدائل، منها:

- بياض البيض

يعتبر بياض البيض من البدائل المهمة التي تعوض غياب البيكنج بودر إذ أنه يجعل الكيك غالية وهشة، ربما كل ما نريدة لإعداد وصفة كيك رائعة دون الحاجة البيكنج بودر هو فصل بياض البيض عن الصفار، ثم نقوم بضرب البياض جيدا لكي يرتفع ويكون قوام كريمي هش مليء بالفقاعات الهوائية، وبعد ذلك يمكن إضافته إلى الوصفة، وذلك لأنه يكون غني بالهواء الذي يساعد في تحضير عجينة هشة، ويضاف المقدار على حسب الوصفة ودرجة الارتفاع التي تريدينها.

الخل الأبيض

يعوض الخل الأبيض غياب البيكنج بودر، ويكون بديلا مثاليا له بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة زفارة البيض، ويمكن استبدال ملعقة من البيكنج بودر بنصف ملعقة من الخل الأبيض، مع إضافة ربع ملعقة من البيكنج صودا، كما أنه يساعد على رفع العجينة ويجعلها هشة.

الزبادي والصودا

يمكن أن تكون الزبادي والصودا بديل للبينكج بودر في الكيك، وتنجح الوصفة كما لو كان موجودا، من خلال استبدال كل ملعقة من البيكنج بودر بنصف كوب من الزبادي مع ربع ملعقة من البيكنج صودا، وذلك يعطي نفس النتيجة في تحضير الكيك وجعلها هشة ولينة وذات مذاق جيد، لكن يجب الحرص على تقليل السوائل في العجينة والمخبوزات أو عجينة الكيك، لكي لا تتضاعف مع أضافة الزبادي إليها.

بدائل لمكونات أخرى في الكيك

بعد معرفة بديل البيكنج بودر في الكيك يمكن أيضا استبدال الكثير من مكونات الكيك، منها السكر والدقيق بمكونات أخرى واستغلال المكونات الموجودة بقدر الإمكان لإعداد قالب الكيك المناسب وتزيينه بشكل رائع.

بديل السكر في الكيك

يمكن الاستغناء عن السكر الموجود في المقادير بنوع أخف على سبيل المثال استخدام السكر الدايت أو العسل أو جوز الهند أو الزبيب الذي يعطي أجمل طعم للكيك.

بديل دقيق الكيك

قد لا يتوافر دقيق الكيك الناعم في المنزل لذلك يمكن الاستغناء عنه واستبداله بنوع آخر، وهو الدقيق متعدد الاستخدامات، وملعقتان من نشا الذرة.