الامارات | بعد الاعتزال.. ملامح نجمة مسلسل "رأفت الهجان" بين الماضي والحاضر

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتزال.. ملامح نجمة مسلسل "رأفت الهجان" بين الماضي والحاضر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتغيَّر ملامح النجمات مع مرور الزمن فتبدأ التجاعيد وعلامات الكبر بغزوا تقاسيم وجوههن، فالشباب لا يدوم للأبد.

وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجمة المصرية المعتزلة صفاء السبع، التي اشتهرت في مسلسل "رأفت الهجان، ما بين الماضي والحاضر، حيث نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورتين لها الأولى مأخوذة من مشهد لإحدى أعمالها الفنية والأخرى لها مرتدية الحجاب، وعلَّقت: "الفنانة الجميلة صفاء السبع قبل وبعد.. اللهم ثبتها على دينك".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المنشور، فمنهم من انتقد مي العيدان لنشرها صورة لصفاء دون حجاب، ومنهم من أثنى على جمالها قديمًا وحديثًا، فكتبت إحداهن: "سبحان الله بالحجاب صارت أجمل أسأل الله أن يثبتها على دينه ويريها الحق حقاً ويرزقها اتباعه والباطل باطلاً ويرزقها اجتنابه".

وعلَّقت أخرى: "وانتي ليش قاعده تنشرين صورها القديمة.. دام انها تحجبت وتابت".

من هي صفاء السبع؟

ولدت الفنانة المعتزلة عام 1957، وهي ابنة الفنان الراحل محمد السبع الذي قدَّم أعمال مهمة وبارزة من بينها مسلسل "الإنسان والمجهول"، وفيلم "أريد حلًا"، وغيرها الكثير.

يذكر أن صفاء السبع تخرَّجت من معهد الفنون المسرحية وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الفنون المسرحية، وبدأت مشوارها الفني بالمشاركة في خمس سهرات تلفزيونية وحققت نجاحًا كبيرًا في فترة الثمانيات؛ إذ تمتلك في رصيد أعمالها الفنية ما يقرب الـ60 عملًا فنياً.

ورغم رصيدها الحافل بالأعمال الفنية، إلَّا أنها اعتزلت مبكرًا عقب ارتدائها الحجاب وزواجها وإنجاب ابنتها.

من أهم الأعمال التي قدمتها صفاء السبه فيلم "سيداتي آنساتي"، ومسلسل "البراري والحامول”، وفيلم "تحت التهـديد"، وفيلم "بوابة إبلـيس"، ومسلسل "حارة الشرفاء"، وفيلم "نص أرنب"، وغيرها الكثير.

وقد حققت شهرة كبيرة بعد تأديتها دور مضيفة الطيران اليهودية "مونيكا" في الجزء الثاني من مسلسل "رأفت الهجان".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news