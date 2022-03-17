خصومات للمرأة والرجل.. ماكينات إزالة الشعر تبدأ بأقل من 100 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

نستعرض ماكينات إزالة الشعر للمراة والرجل على أمازون بأسعار تبدأ من 100 جنيه.

- ماكينة حلاقة ابليتور للنساء لإزالة شعر الحواجب من فلوليس براوز، أداة إزالة شعر العين بحجم أحمر الشفاه، ماكينة حلاقة شعر الوجه لمظهر جيد

السعر 64 جنيها.

- فلاوليس ماكينة إزالة شعر الوجه والجسم بسهولة وبدون ألم قابلة للشحن الكهربائي، السعر: 192 جنيها.

- ماكينة حلاقة Km-6558 متعددة الوظائف 3 في 1 من كيمي - اسود، السعر: 108 جنيها

- ماكينة حلاقة كهربائية V-030 للرجال من في جي آر - لحلاقة وتشذيب اللحية، السعر: 132 جنيها.

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