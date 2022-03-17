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خصومات للمرأة والرجل.. ماكينات إزالة الشعر تبدأ بأقل من 100 جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

نستعرض ماكينات إزالة الشعر للمراة والرجل على أمازون بأسعار تبدأ من 100 جنيه.

- ماكينة حلاقة ابليتور للنساء لإزالة شعر الحواجب من فلوليس براوز، أداة إزالة شعر العين بحجم أحمر الشفاه، ماكينة حلاقة شعر الوجه لمظهر جيد

السعر 64 جنيها.

ماكينة حلاقة ابليتور للنساء لإزالة شعر الحواجب من فلوليس براوز، أداة إزالة شعر العين بحجم أحمر الشفاه، ماكينة حلاقة شعر الوجه لمظهر جيد

- فلاوليس ماكينة إزالة شعر الوجه والجسم بسهولة وبدون ألم قابلة للشحن الكهربائي، السعر: 192 جنيها.

فلاوليس ماكينة إزالة شعر الوجه والجسم بسهولة وبدون ألم قابلة للشحن الكهربائي، السعر 192 جن

- ماكينة حلاقة Km-6558 متعددة الوظائف 3 في 1 من كيمي - اسود، السعر: 108 جنيها

ماكينة حلاقة متعددة الوظائفجنيها

- ماكينة حلاقة كهربائية V-030 للرجال من في جي آر - لحلاقة وتشذيب اللحية، السعر: 132 جنيها.

ماكينة حلاقة كهربائية V-030 للرجال من في جي آر - لحلاقة وتشذيب اللحية

فرصة للشراء: أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21

ماكينه حلاقة كيمي للرجال حلاقة جافه 5017 مع أربع شفرات، السعر 144 جنيها

  • جهاز لاسكلي لازالة الشعر سيلك ابيل 5 5/500 سينسوسمارتا، للاستخدام الرطب والجاف ومناسبة للمبتدئين، مع
  • ملحقين اضافيين، ماركة براون، السعر: 864 جنيها.

جهاز لاسكلي لازالة الشعر سيلك ابيل

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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