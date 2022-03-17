خصومات للمرأة والرجل.. ماكينات إزالة الشعر تبدأ بأقل من 100 جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري
نستعرض ماكينات إزالة الشعر للمراة والرجل على أمازون بأسعار تبدأ من 100 جنيه.
- ماكينة حلاقة ابليتور للنساء لإزالة شعر الحواجب من فلوليس براوز، أداة إزالة شعر العين بحجم أحمر الشفاه، ماكينة حلاقة شعر الوجه لمظهر جيد
السعر 64 جنيها.
- فلاوليس ماكينة إزالة شعر الوجه والجسم بسهولة وبدون ألم قابلة للشحن الكهربائي، السعر: 192 جنيها.
- ماكينة حلاقة Km-6558 متعددة الوظائف 3 في 1 من كيمي - اسود، السعر: 108 جنيها
- ماكينة حلاقة كهربائية V-030 للرجال من في جي آر - لحلاقة وتشذيب اللحية، السعر: 132 جنيها.
فرصة للشراء: أقوى خصومات على أمازون تصل لـ50%.. الملابس بـ50 جنيها والياميش يبدأ من 21
- جهاز لاسكلي لازالة الشعر سيلك ابيل 5 5/500 سينسوسمارتا، للاستخدام الرطب والجاف ومناسبة للمبتدئين، مع
- ملحقين اضافيين، ماركة براون، السعر: 864 جنيها.