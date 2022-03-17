عروض اليوم.. أكواد خصم على الماكياج والملابس والأجهزة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - *إعلان تحريري*

يحرص كثير من الأشخاص على استغلال العروض والخصومات التي تقدمها بعض المحلات والمولات التجارية ومواقع التسوق الالكتروني، ويعد "أمازون" من أهم هذه المواقع التي تقدم أفضل العروض.

لذا, في التقرير التالي، نستعرض لكم عروض اليوم من أمازون على الماكياج والأزياء والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، على النحو التالي:

تليفزيون ساري 32 بوصة، بسعر 1999.. للشراء اضغط هنا

- تابلت هواوي ميت باد T10 ، 9.7 بوصة ، 32 جيجا ، 2 جيجا رام، لونه أزرق، بسعر 2665.. للشراء اضغط هنا

- لاب توب ديل, معالج Intel Core i5-10200H العاشر ، 8 جيجا رام ، 512 جيجا، شاشة 15.6 بوصة FHD IPS 12، لونه رمادي، بسعر 13245.. للشراء اضغط هنا

موبايل اوبو، 32 بوصة، 3 جيجا بايت، ثنائي الشريحة، 4G موبايل، لونه أسود، بسعر 2775 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- ابل ايفون 13 برو ماكس, 256 جيجا ، 6 جيجا رام ، شريحة واحدة, لونه ببيي بلو, بسعر 24,998.. للشراء اضغط هنا

- تي شيرت قطونيل سادة بياقة دائرية واكمام طويلة للنساء, لونه أسود, بسعر 69 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- بلوفر رجالي, لونه أسود, مقاس L, بسعر 479جنيها.. للشراء اضغط هنا

- جاكيت جينز رجالي من ايروبوستال، بجيوب على الصدر، بغطاء للرأس، بسعر 659 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- أحمر شفاه سائل مات، من مايبيلين، لونه فوشيا، بسعر 175 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- كونسيلر خافي للعيوب، من ميبيلين ايريسر، بسعر 164 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- باليت ايشادو ايفر بيوتي نايت، بسعر 67 جنيها، للشراء اضغط هنا