لو بتنام على جنب واحد.. تعرف على فوائد هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تختلف وضعية النوم المفضلة من شخص لآخر، ففي حين يفضل البعض النوم على ظهورهم، يشعر آخرون براحة أكبر عند النوم على جنوبهم، في حين تميل فئة ثالثة لتفضيل النوم على بطونهم.

وينصح الأطباء بالنوم على الجنب لما له من فوائد صحية عديدة، نورد أهمها فيما يلي، بحسب موقع "webmed".

-تمنع الشخير

إذا كنت تعاني من تلك الأمر المزعج، يمكنك النوم على الجانب الأيسر بدلاً من النوم على الظهر، فتلك الوضعية تمنع حدوث شخير بنسبة كبيرة، من خلال استرخاء الفم والحنجرة واللسان، وبالتالي تمنع حدوث الشخير.

-يحسن الهضم

تناول الطعام والنوم مباشرة، يعتبر من الأخطاء التي تسبب زيادة الوزن بشكل كبير، خاصة عند تناولك وجبة العشاء والخلود للنوم على الفور، فمن الممكن أن تسبب لك الشعور الدائم بحرقة المعدة وعدم القدرة على النوم.

لذلك يمكنك النوم على وضعية الجانب الأيسر، فتلك الطريقة تعمل على تحسين عملية الهضم، وتساعد جسمك على الاسترخاء والنوم دون الشعور بالتعب والجهد، إذ تسمح وضعية النوم على الجانب الأيسر بمرور الطعام للأمعاء الغليظة بسهولة أكبر، كما أنه يمنع المعدة من الاستلقاء على قمة البنكرياس وبالتالي يمنع تدفق الإنزيمات الهاضمة.

-يخفف من ألم الظهر

يعاني كثيرين من مشكلات في الرقبة والعمود الفقري الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد، إذ يساعد النوم على الجانب الأيسر في التخلص من تلك الآلام المزعجة وذلك من خلال عدم الضغط على العمود الفقري والحفاظ على الفقرات.

كما أن النوم على الجانب الأيسر يعمل على تحسن الدورة الدموية بشكل كبير، ويقلل من خطر الإصابة بالالتهاب المرتبط بالعضلات.



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-يدعم الجهاز اللمفاوي

الجهاز اللمفاوي عبارة عن شبكة من الأوعية التي تحمل سائلًا واضحًا يسمى الليمفاوية، يلعب هذا النظام دورًا رئيسيًا في تحريك السوائل في جميع أنحاء الجسم وأيضًا في وظائفنا المناعية.

وفي حالة وجود السموم والفيروسات في هذا الجهاز من الجسم من الممكن أن يسبب بعض المشكلات الصحية، إذ يعتقد كثير من العلماء أن النوم على الجانب الأيسر يعمل على التخلص من هذه السموم المتواجدة في الغدد.

-وضعية مناسبة للحامل

عادة تحتار الحامل في اختيار الوضعية المناسبة لها والتي تكون مناسبة لصحة الجنين والتي تمنحها في نفس الوقت الاسترخاء والراحة، ولكن لتلك الوضعية بعض المميزات، إذ تعمل على توزيع الدم بالطريقة المطلوبة لكافة أجزاء الجسم، وتدفق الدورة الدموية، وبالتالي تمنع ضغط الجنين على العمود الفقري، بالإضافة إلى أنها تحمي الكبد من التعرض للضغط الشديد الناتج عن الحمل.



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