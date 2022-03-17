تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض 4 مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في السنوات القليلة الماضية، ازداد الوعي والفهم المتعلق بالخرف بين الأشخاص، وساعد ذلك في تأخير ظهور الحالات وإدارتها لاحقًا في الحياة من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة، وتبدأ أعراض الخرف بالفعل في الظهور في وقت لاحق في الستينيات، ولكن ما نفعله في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر له تأثير شديد علينا.

وعادات نمط الحياة السيئة، وأنماط الأكل غير المنتظمة، وقلة النشاط البدني، كل هذه الأشياء تبني قاعدة للحالة لتتطور وتبدأ في التأثير على عمل دماغنا.

ويبدأ الأمر بالأشياء الصغيرة، وبحلول الوقت الذي ندخل فيه الستينيات من العمر، تصبح العلامات أكثر وضوحًا.

وواحدة من العادات التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف أربع مرات هي عادة تخطي وجبة الإفطار، وفقا لموقع " timesofindia".

الفطور: أهم وجبة في اليوم

الفطور هو الوجبة الأهم في اليوم، ويساعدك تناول وجبة مغذية وصحية في الصباح على التركيز والحفاظ على نشاطك طوال اليوم، ومن ناحية أخرى، فإن فقدانها يجعلك تشعر بالغرابة والتعب.

وأثبتت دراسة جديدة أن تفويت الوجبة الأولى في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

وكشفت النتائج المنشورة في المجلة اليابانية للعلوم الإنسانية للخدمات الصحية والاجتماعية أن تخطي وجبة الإفطار يزيد المخاطر بمقدار أربع مرات.

كيف أجريت الدراسة؟

أوضحت دراسة عام 2011 في المجلة اليابانية للعلوم الإنسانية للخدمات الصحية والاجتماعية، أن الهدف هو فهم العلاقة بين عادات نمط الحياة والخرف وأجريت الدراسة لأكثر من ست سنوات في مجتمع زراعي بالقرب من مركز حضري في اليابان شارك فيه حوالي 525 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكثر، وفي نهاية الدراسة وجد أنه بغض النظر عن الجنس والعمر، فإن المشاركين الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بأربع مرات.

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أشياء أخرى كشفت عنها الدراسة؟

كشفت الدراسة أيضًا أن العادات الغذائية الأخرى مثل تناول الوجبات الخفيفة كانت مسؤولة أيضًا عن زيادة خطر الإصابة بالخرف لدى الفرد، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا وجبة خفيفة 2.7 مرة ، وأولئك الذين لم يهتموا بالملح 2.5 مرة، وأولئك الذين لم يهتموا بنظام غذائي متوازن كانوا أكثر عرضة 2.7 مرة لخطر تشخيص الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة، وبصرف النظر عن عادات الإفطار، هناك العديد من العادات الأخرى التي تعرض الشخص لخطر الإصابة بهذه الحالة، ويمكن أن يساعد اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف لاحقًا في الحياة.

ماذا نأكل لتقليل خطر الإصابة بالخرف؟

لتقليل خطر الإصابة بالخرف، يجب محاولة تضمين وجبة صحية ومغذية في نظامك الغذائي، ويمكن لوجبة متوازنة مليئة بالفيتامينات والمعادن أن تساعدك على محاربة العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك الخرف.

ومن ضمن الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي:

كل الحبوب.

المكسرات والبذور.

الدهون الصحية.

الخضروات.

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