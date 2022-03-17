هاجر أحمد تتألق بالأحمر وريم البارودي جريئة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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ريم البارودي:

أطلت الفنانة ريم البارودي بفستان باللون الأحمر بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هبة مجدي:

وارتدت الفنانة هبة مجدي جاكيت باللون الأسود مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.



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هاجر أحمد:

كما تألقت الفنانة هاجر أحمد بفستان طويل كت باللون الأحمر مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم:

وظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

حنان مطاوع:

وأطلت الفنانة حنان مطاوع بسويت شيرت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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