أسباب الشعر الأبيض عند الأطفال.. هاني الناظر يقدم العلاج المناسب ونصائح هامة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تغيرات شائعة تحدث مع التقدم في العمر، قد تنتشر بشكل وراثي بين الأبناء، إذ يعتبر ظهورها بين الأطفال من الأمور الغريبة إلى حد كبير، وتسبب قلقًا كبيرًا للأمهات خوفًا على أبنائهن، أبرزها أسباب ظهور الشعر الأبيض عند الأطفال.

شيب الشعر لدى الطفل

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا في إحدى اللقاءات التلفزيونية، إن الشعر الأبيض ظاهرة طبيعية تظهر للإنسان بعد بلوغ مرحلة معينة من العمر، ولكن هناك بعض الظواهر الشاذة والتي تكون وفق العامل الوراثي، إذ يكون أحد الآباء قد عانى من المشكلة مسبقًا في هذا السن المبكر أيضًا، ولكن ما زالت لا تعرف الكثير من الأمهات أسباب الشعر الأبيض عند الأطفال.

وتابع الدكتور هاني الناظر أن الأطعمة ليس لها علاقة بتغير لون الشعر، فإنها معتقدات ليس لها دليل علمي، إذ السبب الطبي له هو نقص صبغة الميلانين المسؤولة عن الصبغة، إذ يمكن أن يكون من الصعب تحديد علاج دوائي لها عندما يكون ظهور الشعر لأسباب وراثية تتنحى جينات الطفل.

وبالنسبة للأمهات التي تقلق بسبب شيب شعر أطفالهن عليهن أخذ الأمر بشكل طبيعي، إذ يلزم التأكد أولًا أن الطفل لا يعاني من أمراض جلدية أو الإصابة بمرض الثعلبة، الذي يحدث عادة نتيجة خلل في الجهاز المناعي، متابعًا أن ظهور الشعر الأبيض لدى الطفل يطلق عليه الشيب المبكر.

علاج شيب الشعر عند الأطفال

وأشار استشاري الأمراض الجلدية إلى أنه لعلاج الشعر الأبيض عند الأطفال لا يمكن الوصول لحل مثالي، خاصة إذا كان السبب يرجع لعوامل وراثية، ولكن يمكن اللجوء إلى التقنيات الحديثة مثل خضوع الطفل إلى جلسات الأشعة البنفسجية والتي تمتد إلى 20 جلسة، إذ تساعد على تعزيز عمل الخلايا الصبغية لفروة الرأس.

وأكد الطبيب على الأمهات بضرورة تعرض أبنائهن لأشعة الشمس بشكل يومي لمدة تتراوح من 30 إلى 60 دقيقة خلال اليوم، في الوقت ما بين الشروق، والغروب، مضيفًا أن علاج الشعر الأبيض يحتاج إلى الكثير من الوقت للوصول إلى نتائج مرضية إذ تصل إلى شهرين أو أكثر.

نصائح للعناية بشعر الطفل

وفي السياق ذاته، قدم موقع «Health Line» العديد من النصائح للاهتمام بشعر الطفل، نستعرضها فيما يلي:

- يمكنك استخدام زيت جوز الهند، ووضعه على فروة رأس الطفل إذ يساعد على تجديد خلايا الشعر، كما يساعد على سرعة نموه وزيادة كثافته.

- استخدام مستحضرات التجميل التي تناسب شعر الطفل، والتي لا تحتوي على المواد الكيميائية التي تؤذي فروة الرأس.

- غسل شعر الطفل بشامبو مناسب للمحافظة على نظافة فروة الرأس.

- عند غسل شعر الطفل، احرصي على تجفيفه بمنشفة من القطن حتى لا يحدث ضررًا على فروة رأس الطفل.

- احرصي على تناول الطفل لنظام غذائي صحي غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، والفيتامينات التي تدعم صحة الشعر.