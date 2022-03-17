فوائد البطيخ للحامل.. متى يؤثر على صحة الجنين والمرأة؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

إذا كان حملك خلال فصل الصيف فإنك محظوظة بوجود فواكه عديدة، ولعل الأفضل بينها البطيخ، إذ يحتوي على العديد من الفوائد، والتي بها يمكن لحملك أن يكون أسهل بشكل كبير، وفيما يلي نرصد فوائد البطيخ للحامل بحسب ما استعرضتها المواقع الصحية الخاصة بالحوامل، مثل «parenting ومديكال نيوز توداي، وستايل كريز».

فوائد البطيخ للمرأة الحامل

تحتاج النساء الحوامل إلى مراقبة ما تستهلكه باستمرار من أجل مصلحتهن والطفل، ويوصى دائمًا بالفواكه للحوامل لأنها تجلب فوائد فريدة، إذ أن البطيخ ليس فقط آمنًا ولكنه مفيد أيضًا للنساء الحوامل، وفيما يلي قائمة بـ فوائد البطيخ للحوامل.

تخفيف الحموضة المعوية

يسبب الحمل تغيرات هرمونية كبيرة في الجسم، هذه التغييرات تؤدي لدرجة معينة من الحموضة وحرقة المعدة، وهما من الأسباب العديدة لعدم الراحة عند النساء أثناء الحمل.

البطيخ له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، ويمكن أن يخفف من الحموضة وحرقة المعدة في بعض الأحيان، لذا يمكن أن يفعل ذلك على الفور تقريبًا.

تقليل تورم الجسم

غالبًا ما تضطر النساء الحوامل إلى التعامل مع التورم في اليدين والقدمين، وهو المعروف أيضًا باسم الوذمة، التي تحدث بسبب التراكم غير المعتاد للسوائل في أنسجة معينة في الجسم، ويساعد محتوى الماء العالي في البطيخ على فتح الانسدادات ويوفر الراحة من الوذمة، لذا تناولي عصير البطيخ بسكر منخفض خلال الحمل.

مفيد للحوامل ضد الجفاف

يعتبر الجفاف من الآلام الشائعة الأخرى المرتبطة بالحمل، إذ يمكن أن يسبب الجفاف انزعاجًا طفيفًا يتراوح من التعب والخمول إلى مشاكل أكثر خطورة للنساء الحوامل مثل الولادة المبكرة.

يتكون البطيخ من ما يقرب من 90% من الماء، وهو فعال بشكل خاص في مكافحة الجفاف.

منع غثيان الصباح للحامل

تعاني النساء الحوامل من الغثيان والقيء خاصة خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، رغم أنه يسمى غثيان الصباح، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت على مدار اليوم.

كوب من عصير البطيخ في الصباح فعال جدا في مكافحة هذا العرض، إلى جانب توفير الراحة من غثيان الصباح، فإن ذلك الكوب منعش للغاية ومنشط.

دعم المناعة

يكافح جسم المرأة الحامل العدوى والأمراض لشخصين، هي نفسها والطفل الذي ينمو داخلها، إذ قد يتسبب هذا في بعض الأحيان بانخفاض مستويات المناعة، كون البطيخ يحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى اللايكوبين، والتي تضفي اللون الأحمر عليه ومن المعروف أنها تعزز مستويات المناعة.

كما يوجد في البطيخ خصائص مدرة للبول تساعد في طرد السموم وتقليل حمض البوليك في الجسم، ما يساهم في الأداء السليم للكبد والكلى أثناء الحمل، كما أنه يساعد على زيادة عامل الحماية من الشمس للبشرة.

يخفف البطيخ من تقلصات العضلات

يحاول جسد المرأة الحامل باستمرار التكيف مع التغييرات التي يمر بها، ويمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الوزن السريعة تقلصات العضلات وآلامها، لذا البطيخ مفيد للحامل في ذلك وفعال في تخفيفه.

تصبغ الجلد

يمكن للتغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة أثناء الحمل أن تجعل الجلد يبدو غير مكتمل وباهت، بينما يحسن البطيخ الهضم ويطرد السموم، ما ينتج عنه بشرة متوهجة بشكل طبيعي وخالية من التصبغ.

هل البطيخ آمن للأكل أثناء الحمل؟

يمكن تناول البطيخ أثناء الحمل باعتدال، فهو ليس فقط آمنًا، ولكنه مفيد أيضًا للمرأة الحامل وطفلها، وفقا لما جرى ذكره بالتقرير.