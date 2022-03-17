فوائد الموز للحامل خلال الأشهر الأولى.. وأفضل 5 فواكه مفيدة للجنين

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهور الحمل من الفترات الجميلة التي تعيشها المرأة، لذلك يجب أن تهتم بصحتها وصحة الجنين من خلال العناية المستمرة، والذهاب للطبيب وتناول الخضروات والفواكه بشكل أساسي، وخاصة الموز لما يحتوي على فوائد عظيمة وعناصر غذائية مفيدة.

فوائد الموز للحامل

بالنسبة لفوائد الموز للحامل قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة:«الموز من الفواكه اللي فيها بوتاسيوم وماغنسيوم والاتنين دول مفيدين جدا للضغط، والحامل عرضة لارتفاع ضغط الدم، وهو مفيد ليها طبعا، وكمان غني بالألياف علشان الإمساك»

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«هن» الموز من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين ب6 اللذان يساعدان في تخفيف الغثيان والقيء في وقت مبكر من الحمل، وفقا لموقع Medical news today الطبي، وأيضا يحتوي على حمض الفوليك المفيد للجنين الذي يقلل خطورة إصابته بالتشوهات والعيوب الخلقية والعصبية، ويمنع تعرض الأم للولادة المبكرة.

فواكه أخرى مفيدة للحامل

بعد معرفة فوائد الموز للحامل هناك أيضا الكثير من الفواكه التي لها فوائد صحية للأم والجنين، منها:

- المشمش

يعتبر المشمش من الفواكه المفيدة جدا للحامل، لأنه غني بـ«الفيتامينات (أ) ، (ج) ، (هـ)، الكالسيوم، حديد، البوتاسيوم، بيتا كاروتين، والفوسفور والسيليكون»، وكل تلك الفيتامينات والعناصر الغذائية هامة جدا لصحة الجنين، لأنها تساعد على نموه، بالإضافة إلى أن الحديد يمنع فقر الدم والبوتاسيوم يدخل في تكوين العظام والأسنان.

- الكمثرى

تتشابه فوائد الكمثرى مع فوائد الموز للحامل، إذ يتوفر فيهما الكثير من الألياف كما أنها غنية بالبوتاسيوم وحمض الفوليك، مما يساعد على تخفيف الإمساك عند الحامل، بالإضافة إلى أن البوتاسيوم مفيد لصحة القلب سواء للأم أو الجنين ويساعد في تجديد الخلايا.

- الرمان

لاشك أن فاكهة الرمان من الفواكه المفيدة جدا للحامل، وذلك لأنه غني بالكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم منها «فيتامين ك والكالسيوم»، بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض الفوليك والحديد والبروتينات.

كما يمد الرمان الجسم بالطاقة لذلك لا تكون فترة الحمل مليئة بالتعب والإعياء للأم، كما أن الأبحاث العلمية التي أجريت حديثا على فوائد الرمان للحامل أكدت أن عصير الرمان يقلل إصابة المشيمة.

التفاح

يرتبط التفاح بالموز بشكل كبير، لكن فوائد التفاح تختلف نوعا ما عن فوائد الموز للحامل، إلا أنهما يشاركان في توافر عنصر البوتاسيوم الموجود فيهما، ومن ضمن فوائد التفاح للحامل أنه يقلل خطورة إصابة الجنين بالربو والحساسية.