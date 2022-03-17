زوج أنيسة حسونة يكشف وصيتها وأيامها الأخيرة: «البلد طبطبت عليها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفت الدكتورة أنيسة حسونة، الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، ليسيطر الحزن على العديد من المصريين، إذ كانت من رموز العمل الخيري في البلاد، وأيقونة في محاربة مرض السرطان، كونها أصيبت به 3 مرات على مدار حياتها، وتمكنت من التغلب عليه والتعافي منه مرتين.

وكان آخر ظهور للراحلة أنيسة حسونة في حفل تكريم بيوم المرأة العالمي، إذ ظهرت على كرسي متحرك في مشهد مفاجئ للكثير من الجمهور، خلال حفل تكريم من انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، كما جرى اختيار الدكتورة أنيسة حسونة كواحدة ضمن أقوى 100 امرأة عربية.

زوج أنيسة حسونة: كانت حريصة على تحقيق أمل أهالي الأطفال

تحدث الدكتور شريف ناجي، زوج الدكتورة أنيسة حسونة، لـ«الوطن»، عن الساعات الأخيرة للراحلة قبل وفاتها، إذ قال إنها كانت تشعر بالعجز وهذا ما كان يزعجها: «الدكتورة أنيسة كانت تحب الحركة والعمل وتكره شعور العجز، فكانت عدم قدرتها على الحركة نظرا للتعب الشديد الذي مرت به في الأيام الأخيرة أمر يزعجها وكانت صعبان عليها نفسها».

وأضاف «ناجي» أن من أكثر أمنيات ووصايا الدكتور أنيسة حسونة قبل وفاتها، هو حلمها في توسيع مستشفى الناس والتغلب على قوائم الانتظار، والتمكن من توسيع المستشفى، كما كانت تتمنى أن تشمل المستشفى الكبار أيضا، وألا تقتصر فقط على الأطفال، ومعالجة بعض الأمراض الأخرى بها.

كانت الدكتورة أنيسة حسونة تحظى بعلاقة قوية بالأطفال، إذ أوضح أرملها: «كانت تتأثر جدا بأهل الأطفال، فكان في عيونهم بريق أمل بأن يشفى صغيرهم، ويتمكن من أن يعيش حياة طبيعية ويحظى بطفولة ممتعة ويلهو مع الأصدقاء، فكانت حريصة دوما على تحقيق هذه الآمال، كما أنها كانت باعثة للحياة لأهل الأطفال».

أكثر الألقاب المحببة لأنيسة حسونة

لُقبت الدكتورة أنيسة حسونة بالعديد من الألقاب على مدار حياتها، الباحثة، السياسية، ورائدة أعمال الخير وغيره، إذ أن كلها ألقاب مارستها بالفعل، إذ قال شريف ناجي إن أقرب تلك الألقاب لقلبها هو «رائدة الأعمال الخيرية»، كونها كانت محبة للعمل الخيري دون أي مصالح شخصية.

وأصيبت الدكتورة أنيسة حسونة بمرض السرطان 3 مرات على مدار حياتها، ويروي «ناجي» تفاصيل المرة الأولى التي أصيبت فيها بالمرض: «ذهبت لعمل بعض التحاليل من أجل الاطمئنان على السيولة في المقام الأول، وظهر في نتيجة التحاليل علامات الإصابة بالسرطان، فطلبت من المعمل إعادة التحليل مرة أخرى دون إخبارها بأي شيء، وقد كان، وعند الإعادة أثبت أنها مصابة بمرض السرطان».

مصدر قوة أنيسة حسونة في مقاومة السرطان

وتابع متذكرا تلك التجربة المريرة: «في البداية لم أخبر أي أحد حول إصابتها بالمرض، وبدأت في البحث مع المتخصصين في مرض السرطان، أما بالنسبة لأنيسة حسونة لم تصدق إصابتها بالمرض، وكان الأمر صادم بالنسبة لها»، وخاضت الراحلة معركة شرسة مع مرض السرطان، ورغم كم المعاناة ولكنها تمكنت من المقاومة والمناضلة لسنوات، وكانت ملهمة لعديد من المصابين.

وأردف أرملها أن مصدر القوة التي جعلتها تتمكن من المقاومة طوال هذه السنوات، هو أملها في الله تعالى ورغبتها في أن تحظى بحياة مع أحفادها: «كان أملها في ربنا أنها تكون من النسبة القليلة التي تتعافى من مرض السرطان كبير وكان مصدر قوتها، إلى جانب رغبتها في تكوين حياة وذكريات مع الأحفاد، في الوقت ده كان لدينا حفيد واحد وكانت ترغب في أن تحظى بحياة مع حفيدها وأحفاد أخرى، حتى يتذكرها أحفادها، وليس فقط الأحفاد، ولكن أيضا البنات، كانت ديما تقول هسيبهم لمين».

تكريم أنيسة حسونة في اليوم العالمي للمرأة: البلد طبطبت عليها

وفي يوم المرأة العالمي، كرمت الدكتورة أنيسة حسونة من قبل انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، إذ كان التكريم مفاجئا وغير متوقعا، بحسب شريف ناجي: «وصلنا خبر تكريمها في يوم المرأة العالمي مساء، وكانت في حالة مرضية شديدة ولا تقى حتى على المشي، وصدمت من التكريم، مما جعلها تقرأ الجواب عدة مرات للتأكد من أنه لها وكانت مش مصدقة، وكانت تنوي التغيب عن التكريم بسبب حالتها الصحية ولكنني أصريت على ذهابها واشتريت لها كرسي متحرك لتتمكن من الذهاب، وقدمنا لها دعم نفسي قوي حتى تذهب، وكانت مصدومة وفضلت تقول لي الدولة دلوقتي بتكرمني أنا معملتش حاجة اتكرم عليها».

وتابع أن هذا التكريم كان له أثر معنوي بالنسبة لزوجته الراحلة، إذ كانت تمر بوقت صعب وخفف عنها ذلك التكريم: «كان له أثر سحري على معنويتها وفرق معاها جدا، وقالتلي بليل أنا حاسة أن البلد بتطبط عليا وبتقولي إحنا شايفينك، وأنا قولتلها أنتي وشك نور بعد التكريم، وكمان كانت ممتنة جدا للتكريم دا وأسعد ما يكون، قالتلي أنا حاسة إني مش عارفة أعبر عن امتناني، ولما السيدة انتصار السيسي قالتلها (أنتي تستاهلي أكتر من كدا) الجملة دي خلتها طايرة من على الأرض».

حرص أنيسة حسونة على اختيار طاقم تمريض مستشفى الناس

وكانت الدكتورة أنيسة حسونة المدير التنفيذي لمستشفى الناس حريصة باستمرار على وضع إدارة جيدة بها واعتبرتها تحديا من أجل الأطفال، وفقا لأرملها، موضحا أن ذلك المنصب عُرض عليها في وقت حساس: «كانت أنيسة أجرت عملية جراحية في الوقت الذي عُرض عليها عرض المستشفى، وكنا مقررين ألا تقوم بأي أعمال وتكتفي بدورها في مجلس النواب، ولكن بعد المعاينة وعند معرفتها بأن المشروع مجاني وخيري تماما وافقت وبدأت في المشروع من الصفر».

واستطرد أنه من أكثر الأمور التي تحرص عليها الدكتورة أنيسة حسونة هي اختيار طاقم تمريض وأطباء مناسب ومحترف، لافتا إلى أن مصدر النجاح الذي حققته المستشفى، كان توفيق من الله، وراحة من المواطنين للدكتورة أنيسة حسونة وثقتهم بها.