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فوائد الكيوي للحامل.. يحافظ على صحة القلب ويمنع العيوب العصبية للأطفال

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القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الكيوي للحامل

يمكن استخدام الكيوي في السلطات المختلفة الحادقة، وكذلك في إعداد معظم الأكلات الحلوة وخاصة الغربية، ويمكن إضافته كذلك لسلطة الفواكه أو عمله كعصير وتناوله بشكل يومي، وذلك لأن له العديد من الفوائد للحامل، ويمكن الالتزام بتناوله خلال فترة 9 أشهر الحمل للحصول على أفضل نتيجة وفوائد للكيوي.

ويستعرض القرير التالي فوائد الكيوي للحامل بحسب مواقع طبية متخصصة هي «parenting وتايمز أوف إنديا».

فوائد الكيوي للحامل

فاكهة الكيوي، غالبًا ما تسمى قوة غذائية، إذ أن الكيوي غني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم وحمض الفوليك والفيتامينات C و E والكاروتينات ومضادات الأكسدة والمعادن النادرة، فقد كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوسلو في النرويج أن تناول اثنين إلى ثلاثة من ثمار الكيوي يوميًا يساعد في ترقق وتقليل تخثر الدم وخفض محتوى الدهون في الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

الكيوي مفيد للحامل.. غني بحمض الفوليك

من فوائد الكيوي للحوامل أيضًا، إذ تحتاج المرأة إلى حوالي 400 إلى 800 ميكروجرام من حمض الفوليك للنمو الصحي للجنين في بداية الحمل، وتعتبر فاكهة الكيوي مصدرا جيدا لحمض الفوليك، مما يساعد على نمو الدماغ والمعرفة ويمنع العيوب العصبية عند الأطفال قبل الحمل وأثناءه، فهو ضروري للأمهات الحوامل.

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الكيوي مفيد للحامل لأنه يحتوي على البوتاسيوم

يحتوي الكيوي على بوتاسيوم أكثر من الموز، وفيتامين ج أكثر من البرتقال، وغني بفيتامين هـ وحمض ألفا لينوليك، وهو حمض دهني أساسي ما يجعل الكيوي غني بالبوتاسيوم.

يساعد تناوله على تغذية الجلد والحفاظ على لياقته، إذ أن العناصر الغذائية المتوفرة فيه هي الفيتامينات والمعادن الأساسية المفيدة للجسم.

الكيوي مفيد للطفل أيضا

تساعد ثمرة الكيوي في الوجبة العادية للطفل على حمايته من الأعراض التنفسية المرتبطة بالربو، مثل الصفير والسعال عن طريق تحسين وظائف الرئة.

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يساعد الكيوي على امتصاص الحديد

أثناء الحمل وبعده، يعد امتصاص الحديد مهمًا للوقاية من فقر الدم، لذا يجب أن تكون مستويات الحديد في جسمك مناسبة للطفل أيضًا.

لذلك، فيتامين سي الموجود بكثرة في الكيوي هو الفضل لامتصاص الحديد وهو جيد لكل من الأم والطفل، بينما الحد الأعلى لفيتامين سي هو 1700 مجم في اليوم، ثمرتي كيوي تلبي متطلبات فيتامين سي في اليوم من خلال توفير 70 ملغ من فيتامين سي لكل منهما.

الكيوي يمنع عيوب الأنبوب العصبي

يمكنك إضافة الكيوي إلى نظامك الغذائي لمنع عيوب الحوض العصبي لدى طفلك، كونه يحتوي على كمية جيدة من حمض الفوليك، لذاي يجب أن تناول الكيوي مباشرة بعد أن تعرف أنك قد حملت.

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الكيوي يحسن حركة الأمعاء

هناك العديد من التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل، يمكن أن تقلل من قوة الهضم لديك، ويمكن لفاكهة الكيوي أن تخلصك من مشاكل الإمساك والإسهال، لأنه يحتوي على كمية عالية من الألياف التي تحسن من حركة الأمعاء وتساعد الجهاز الهضمي.

يحافظ الكيوي على نسبة السكر في الدم

سوف تستمتع بتناول الكيوي لأنه سيلبي رغبتك الشديدة في تناول السكر، بدون نسبة عالية من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، لأنه يحتوي على كمية أقل من الجلوكوز، ما يعني أنه لذيذاً إلى جانب محتوى منخفض من السكر ما يمكن أن يحميك من خطر الإصابة بسكري الحمل.

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يساعد الكيوي في نمو عظام الطفل وعضلاته

يعتبر الكالسيوم أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية جدًا لك ولطفلك، ويعد الكيوي مصدرًا جيدًا، إذ يعتمد نمو أسنان طفلك وعظامه وعضلاته وحتى قلبه جزئيًا على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لذلك إذا كنت تعاني من حساسية اللاكتوز ولا يمكنك تناول منتجات الألبان، فإن الكيوي هو أفضل بديل يمكن أن تحصل عليه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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