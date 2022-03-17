الامارات | الأمن اللبناني يوقف والدين أقدما على بيع طفلتهما بـ 500 دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبناني يوقف والدين أقدما على بيع طفلتهما بـ 500 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت الجهات الامنية اللبنانية في مدينة بعلبك والدين أقدما على بيع طفلتهما حديثة الولادة، بالإضافة إلى متورطين آخرين.

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إنه توافرت معلومات حول قيام أشخاص بعملية بيع طفلة حديثة الولادة وُلِدَت في أحد المستشفيات البقاعية.

وأضافت:«على الفور، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت الجهات المعنية، تم تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من رجل سوري وزوجته بالتعاون مع آخرين من جنسيات لبنانية وسورية»، بحسب عدد من الصحف والمواقع المحلية.

وأشارت إلى أنه«بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نسب إليهم، وتبين أن الموقوف وزوجته، أقدما على بيع طفلتهما إلى الموقوف الثالث، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، مقابل مبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية ، كدفعة مقدّمة وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى، إضافة الى مبلغ 5 ملايين عند استلام المولودة» بما يعادل 500 دولا اميركي تقريبا.

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