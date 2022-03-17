الامارات | المهن الموسيقية بمصر: إطلالة ويجز "استايل" أما محمد رمضان فبيخلع هدومه

شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية بمصر: إطلالة ويجز "استايل" أما محمد رمضان فبيخلع هدومه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف محمد أبو اليزيد، أحد أعضاء لجنة نقابة المهن الموسيقية، العقوبة التي سيتم فرضها على مطرب الراب ويجز، بعد إطلالته الأخيرة في أحدث حفلاته بالرياض.

وقال محمد أبو اليزيد، في تصريحات خاصة لـموقع "القاهرة 24"، إنهم سيوجهون له لفت نظر فقط، لكن لن يتم فرض عقوبة عليه، موضحًا: "مش هيتفرض عليه عقوبة، ولكن هيتعمله لفت نظر، عشان ياخد باله من مظهره ولبسه بعد كدة".

وعن تشابه موقفه مع محمد رمضان، الذي ظهر عاريًا في إحدى حفلاته، قال: "رمضان بيخلع هدومه، لكن دة مطرب راب، بيبقي لهم لبس واستايل معين، إحنا هنكتفي بلفت نظر فقط".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، علق على إطلالة مطرب الراب ويجز، في أحدث حفلاته بالرياض، في رأي شخصي لا يمثل النقابة.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلًا: "تعليقًا على الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأؤكد إن ده رأيي الشخصي، بعيدًا عن النقابة، وهذا لمن اختلط عليه الأمر".

وأثار ويجز حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بإطلالة غريبة في حفله الأخير، الذي أقامه في الرياض، بمشاركة كل من مروان بابلو وعفروتو، وتعرض لانتقادات لاذعة، إذ ظهر بإطلالة مرتديًا شورتا بنفسجيا وقميصًا ذهبي اللون، بياقة طويلة كثيرًا، مع بليزر أخضر كبير، وهو ما شبه كثيرون بـ بذلة النجم الراحل سمير غانم؛ التي كان يرتديها في شخصية فطوطة.

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