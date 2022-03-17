الامارات | مصر.. طالب يقتل زميله في السكن برصاصة في الرأس أثناء نومه

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. طالب يقتل زميله في السكن برصاصة في الرأس أثناء نومه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية، وما قرره حارس العقار أن الشقة مستأجرة لـ طالب وأنه لا يعلم شخص المجني عليه.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وأصل إقامته بالقليوبية، وأنه منفصل عن ذويه ويقيم برفقة مستأجر الشقة، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة، ولاذ بالهرب لأصل إقامته.

بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه بمواجهته اعترف وقرر بارتباطه والمجني عليه بعلاقة صداقة وإقامتهما سويًا بالشقة محل الواقعة ووجود خلافات مالية بينهما، جعلته يُقبل على ارتكاب الواقعة، حيث استغل استغراق المجني عليه في النوم عقب حدوث مشادة بينهما وأطلق عياراً نارياً من سلاح محلي كان بحوزته فأحدث إصابة المجني عليه بالرأس.

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