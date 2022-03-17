الامارات | غرق ربة منزل خلال غسلها الأواني

شكرا لقرائتكم خبر عن غرق ربة منزل خلال غسلها الأواني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قرية كفر زرقان التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية في مصر، واقعة غرق ربة منزل داخل ترعة ماره من القرية.

وتلقت السلطات المصرية إخطارًا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بغرق ربة منزل داخل ترعة القرية.

وجرى التنسيق مع الحماية المدنية؛ لإرسال غواصين الإنقاذ النهري، لسرعة انتشال جثمانها، كما تم الدفع بقوة أمنية من مركز شرطة تلا للتحقيق في البلاغ.

وبالانتقال والفحص؛ تبين أن حالة الغرق لسيدة تدعى: أ. ع. أ- 54 عاما، ربة منزل؛ بعد سقوطها داخل الترعة في أثناء غسيل الأواني.

وبسؤال أفراد أسرتها؛ أكدوا أنها تعاني من مرض السكري، وأنها أصيبت بغيبوبة سكر فانزلقت إلى الترعة، وفشلت محاولات إنقاذها.

وتمكنت قوة الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، ونقله إلى مستشفى تلا المركزي؛ لبيان سبب الوفاة.

وبعرض جثمان ربة المنزل على مفتش الصحة؛ أوضح أن سبب الوفاة، إسفكسيا الغرق، وجرى استكمال الإجراءات القانونية والطبية.

وحرر المحضر رقم 1565 إداري مركز تلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.

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