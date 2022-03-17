الامارات | الكويت.. كيف انتحر الهندي المتهم بقتل "أسرة العارضية" داخل سجنه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. كيف انتحر الهندي المتهم بقتل "أسرة العارضية" داخل سجنه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر أمني بالكويت، تفاصيل انتحار المتهم الهندي الذي أقدم على قتل عائلة كويتية مكونة من الزوج والزوجة وابنتهما في منطقة العارضية.

وقال المصدر بحسب صحيفة القبس، إن تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الهندي، أظهر أنه مات منتحرًا، حيث قام بشنق نفسه داخل السجن المركزي مساء أمس.

وأوضح المصدر أن كاميرات المراقبة وبعد مراجعتها أظهرت أن المتهم نزع ملابسه، وربطها بالسرير الموجود داخل زنزانته، والمكون من دورين وأحكم إغلاقها على رقبته حتى فارق الحياة.

وأشار المصدر، إلى أن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على كيفية انتحاره، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها في القضية، وتسلمت ملفها متضمنًا تقرير الطب الشرعي وكيفية الانتحار.

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