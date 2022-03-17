الامارات | لبنان: والدان يبيعان طفلتهما والأمن يوقف المتورطين

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: والدان يبيعان طفلتهما والأمن يوقف المتورطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت فصيلة مدينة بعلبك التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، والدين أقدما على بيع طفلتهما حديثة الولادة، بالإضافة إلى متورطين آخرين.

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إنه "بتاريخ 10-3-2022، توافرت معلومات لدى فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام أشخاص بعملية بيع طفلة حديثة الولادة وُلِدَت في أحد المستشفيات البقاعية".

وأضافت: "على الفور، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من:أ. ط. (من مواليد عام 1984 سوري)، و ي. أ. (من مواليد عام 1987 سورية)، و ت. ع. (من مواليد عام1981 لبناني)، و ع. ح. (من مواليد عام 2002 سوري)، و ج. ح. (من مواليد عام 1996 سورية). كما جرى ضبط مبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية".

وأشارت إلى أنه "بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نسب إليهم، وتبين أن الموقوف (أ. ط.) وزوجته (ي. أ.) أقدما على بيع طفلتهما إلى الموقوف الثالث، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بواسطة (ع. ح) وشقيقته (ج. ح.)، مقابل مبلغ 7,000,000 ل.ل. كدفعة مقدّمة وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى، والبالغة 20,000,000 ل. ل، إضافة الى مبلغ 5,000,000 ل. ل. عند استلام المولودة".

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