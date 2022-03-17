فوائد التفاح للحامل.. يمنع السكري ويسهل الهضم ويساعد الجنين على النمو

القاهرة - سمر حسين - صحة

التفاح واحدا من الفواكه الهامة للغاية، إذ أكدت على فوائد التفاح الدراسات العلمية والأطباء، وأثبتت الأبحاث قدرته على تحسين الصحة بشكل عام، إذ أن هناك مثل أمريكي شهير يقول إن «تفاحة واحدة في اليوم قادرة على إبعاد الطبيب»، وبالمثل فإن فوائد التفاح للحامل كثيرة ومتعددة، يستعرضها التقرير التالي إذ يجب أن يتضمنه نظام الحامل الغذائي وأنظمة راغبي الرشاقة، وفيما يلي فوائد التفاح للحامل.

قدمت مواقع طبية عديدة فوائد التفاح ومن بينها موقع «مديكال نيوز توداي، وهيث لاين»، وموقع المركز الطبي الأمريكي للسيطرة على الأمراض، وهي كالتالي:

فوائد التفاح للمرأة الحامل

العناصر الغذائية الموجودة في التفاح

يعتبر التفاح غنيا بالعناصر الغذائية لمساعدة الجنين في النمو، بما في ذلك:

فيتامينات أ و ج.

البوتاسيوم.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول التفاح أثناء الحمل قد يقلل من احتمالية إصابة الطفل بالربو والحساسية بمرور الوقت، وبذلك يؤكد فوائد التفاح.

فوائد التفاح لتحسين المناعة

كما يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا بفيتامين C، والذي عند تناوله بانتظام يبني المقاومة ويقي من الالتهابات والأمراض، خاصة للأطفال والمرأة خلال الحمل.

منع الجذور الحرة من فوائد التفاح للحامل

مركبات الفلافونويد والمواد الكيميائية النباتية هي مضادات أكسدة قوية في التفاح تحارب الجذور الحرة من الجسم، ما يجعله واحدا من فوائد التفاح الكبيرة للحامل، ويمكن أن تؤدي الجذور الحرة بخلاف ذلك إلى تلف مؤكسد للخلايا والحمض النووي وقدرتها على الأداء.

من فوائد التفاح للحامل تحسين الهشية

التفاح الأخضر واحد من الفواكه التي تحفز الشهية للحامل، فهذه تجربة طبيعية للنساء الحوامل، إذ أنه قد يكون الطعم اللاذع للتفاح الأخضر هو الشيء الذي تحتاجه لتحفيز شهيتك خلال الحمل.

التفاح يمنع تلف الحمض النووي

يمر جسم الحامل بالكثير من الصعوبات أثناء الحمل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تلف الحمض النووي، والذي قد يسبب السرطان، إذ يحتوي التفاح الأخضر على مضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في منع تلف الحمض النووي في جسمك.

التفاح الأخضر يمكن أن يمنع تسمم الحمل

يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل خطيرًا لك ولجنينك الذي لم يولد بعد، نقص فيتامين سي هو أحد أسباب تسمم الحمل الشديد، لذا فأنت بحاجة إلى ضمان تناول كمية كافية من فيتامين سي أثناء الحمل، إذ يحتوي التفاح الأخضر على كميات كبيرة من هذا الفيتامين ليساعد في حمايتك من هذه الأمراض التي تهدد الحياة.

التفاح جيد لبشرة الحامل

تعاني العديد من النساء من مشاكل جلدية أثناء الحمل وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على ثقتك بنفسك، إذا كنت تبحثين عن طرق للحفاظ على بشرتك في أفضل حالاتها، فحاولي تناول التفاح الأخضر، الذي تحتوي على فيتامينات A وB وC، وكلها تعمل على الحفاظ على بشرتك صحية ومتألقة.

التفاح مفيد للحامل في منع سكري الحمل

سكر الحمل مرض شائع بين الأمهات، ولكن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، بينما يساعد التفاح الأخضر في إدارة مستويات السكر في الدم وقد يبقي سكري الحمل بطول الذراعين.

هل التفاح آمن للأكل أثناء الحمل؟

بالتأكيد، التفاح آمن للأكل أثناء الحمل، فهو مغذي للغاية وغني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والفلافونويد والألياف الغذائية، ولكن يجب غسل الفاكهة جيدًا قبل تناولها لإزالة أي بقايا للمبيدات الحشرية عليها.

كما يجب تجنب تناول بذور التفاح لأنها تحتوي على مادة السيانيد الضارة بالجسم، لذا تجنبي أيضًا تناول التفاح في الليل لأنه قد يسبب عسر الهضم.