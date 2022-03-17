من هي ساز القحطاني؟.. جدل بشأن وفاتها قبل عيد ميلادها بساعات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عيد ميلادي يوم الخميس ومحدش قالي كل سنة وانتي طيبة حتى»، تلك كانت آخر ما قالته العشرينية أريج العمري المعروفة بـ ساز القحطاني، قبل يوم من تعرضها لحادث مؤلم فجرا محتمل أن يكون أنهى حياتها، إذ لم يتم تأكيد وفاتها أو نفيها حتى الآن.

وصفت ساز في كلماتها الأخيرة معاناتها من الوحدة وعدم اهتمام أصدقائها بتهنئتها بعيد ميلادها الذي ربما لن تتمكن من الاحتفال به، بعد انتشار عدة أنباء بوفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر اسمها محركات البحث، بالتعاطف الكبير بين محبيها ودعواتهم لها بالرحمة، ليتساءل الناس عن من هي ساز القحطاني، وهو ما ترصده «هن» في التقرير التالي:

من هي ساز القحطاني؟

بعد شائعات وفاتها في حادث سير دمر سيارتها، تصدر اسم البلوجر واليتيوبر السعودية ساز القحطاني وتزايد السؤال عن من هي ساز القحطاني؟، وذلك لأنها كانت من مشاهير تطبيق «سناب شات» الذي قد لا يتابعه الكثير من الناس، وفيما يلي بعض المعلومات عن ساز القحطاني:

-اسمها الحقيقي أريج العمري.

- تبلغ من العمر 22 عاما.

- ولدت لأبوين سعوديين.

- تعود أصولها إلى واحدة من القبائل العربية ذات التاريخ الأموي، وهي قبيلة «سبئية».

- اشتهرت بالبداية عبر تطبيق «سناب شات» الذي نشرت عليه فيديوهات طريفة مع صديقاتها.

- عملت ساز القحطاني كبلوجر وعارضة أزياء.

- يتابعها الآلاف على حسابها الرسمي بتطبيق «تيك توك».

- تصدر اسمها محركات البحث قبل شائعات وفاتها، بسبب فيديوهات البث المباشر التي كانت تنشرها عبر صفحتها على «سناب شات»، إذ اعترض عليه الكثير من متابعيها، إذ طلب أحدهم منها ارتداء الحجاب لكي تدخل الجنة، وردت عليه: «الحمدلله أن الجنة دخولها بأيد الله مش بإيدك».

- تعرضت ساز القحطاني لحادث سير في مدينة الرياض أدى إلى احتراق سيارتها.

حزن ودعوات بين المتابعين

انتشرت حالة من التعاطف الواسعة بين متابعيها والدعوات لها بالرحمة، إذ كتبت إحدى المتابعات لها على اخر صورة شاركتها «ساز» قبل وفاتها: «اللهم إن كانت محسنة فزد حساناتها وإن كانت مسيئة فأغفر لها وعاملها برحمتك».