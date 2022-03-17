جمعية مصر الجديدة تحتفل بالمرأة بماراثون للدراجات الهوائية.. غدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الساعة السابعة من صباح غدا الجمعة، ينطلق ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة احتفالا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، بمشاركة حوالى 100 شابا وفتاة في رحلة مداها 10 كم داخل شوارع حي مصر الجديدة، على أن يكون التوقف في المحطات المنشأة لانتظار الدراجات الهوائية في العديد من مناطق الحي تشجيعا لارتيادها، وذلك بالتعاون مع فريق جو بايك «GO BIKE».

ماراثون الدراجات الهوائية لدعم المرأة

ومن ناحيته، قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة في تصريحات صحفية، إن الماراثون يعد من أهم الفعاليات المجتمعية والرياضية التي تنظمها الجمعية، كما ينسجم مع توجيهات الدولة الرامية إلى تكثيف الجهود لتعزيز دور المرأة في المجتمع ونشر الوعي المجتمعي بدورها العظيم في المشاركة في التنمية المستدامة للدولة المصرية، وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه بتمكين دورها.

كما أكد «حلمي» حرص جمعية مصر الجديدة على تقديم كافة الدعم للمرأة المصرية، تقديراً وتكريماً لما قدمناه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

وأشار إلى أنه سوف يتم تنفيذ جولة تعريفية داخل مكتبة مصر الجديدة، يطلع فيها المشاركون في الماراثون على أقسام المكتبة وأنشطها ومشاركتها في الأعياد الدولية والمحلية من بينها اليوم الدولي للمرأة وذلك بعد انتهاء الماراثون.

يوم المرأة المصرية

في 16 مارس من كل عام، يتم الاحتفال بالمرأة المصرية، والذي جاء لتمجيد ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، إذ رحلت حميدة خليل، بذلك اليوم في أحداث ثورة 1919، كأول شهيدة مصرية من أجل الوطن.

وشاركت بتلك الثورة الشهيرة أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي، إذ رفعن أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال البريطاني والاستعمار.