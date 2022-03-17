أفكار للاحتفال بعيد الأم 2022.. «السفر ورحلة تخييم وتزين البيت بالورود»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مارس شهر الأم والمرأة والزوجة والأخت والحبيبة، ولأنه شهر الأنثى يكون الحدث الأهم فيه هو الاحتفال بعيد الأم وتقدير دورها في يوم أو طوال العام لأن يوماً واحداً لا يكفي، ويمكن اسعداها بالكثير من الطرق منها الهدايا والأفكار المبتكرة التي تدخل البهجة إلى قلبها، ومن ضمن أفكار الاحتفال بعيد الأم 2022 هو إعداد وصفة طعام شهية بدلا منها وتقديمها لها.

في السطور التالية يعرض «هن» أفكار للاحتفال بعيد الأم 2022، وهي كالتالي:

أفكار للاحتفال بعيد الأم 2022

قبل اختيار الهدية يخطط الأبناء في كل عام لقضاء يوما مميزا، بعد إعداد الأفكار للاحتفال بـ عيد الأم 2022، الذي يعتبر العام الثالث لجائحة كورونا التي سببت التباعد بين الأسر إلى حد كبير ومع عودة الزيارات والتقارب تدريجيا، يمكن إعداد حفلا مميزا للأم في عيدها، ومنها الأفكار التالية:

- إعداد وجبة عائلية

يمكن أن تدخل وجبة الطعام العائلية ضمن أفكار الاحتفال بعيد الأم 2022، وذلك من خلال إعداد الطبق المفضل لها على العشاء، مع هدية مميزة على سبيل المثال قد تكون ساعة يد من البراند المفضل لها، وفقاً لموقع «Country living» البريطاني.

- صناعة إكليل من الزهور

تنجذب المرأة دائماً للورد والزهور، لذلك يمكن إعداد أكليل من الزهور وتقديمه لها في الحفل الخاص بيومها، إذ يمكن تزيين المنزل بنوعها المفضل من الزهور مثلا زهور اللافندر والتوليب الأبيض ولا تنسي الورود الحمراء لأنها تجذب عاطفة الأنثى بكل تأكيد، يمكن أيضاً زراعة مجموعة من الزهور التي تفضلها أمام المنزل أو في الشرفة ما يسبب لها الاسترخاء والسعادة.

- الاحتفال بحبها للتصميم

بعض الأمهات لديهن هواية التصميم وإعادة تشكيل الأشياء القديمة، لذا فأن فكرة حجز دورات للتصميم والديكور لها تعد من بين أفضل أفكار للاحتفال بعيد الأم 2022، وعندها سوف تتعلم المزيد من أفكار التصميم الجديدة ويكون بالنسبة لها احتفالا مميزاً، وكذلك الأمر إذا كانت من هواة الخياطة يمكن شراء ماكينة خياطة جديدة لها لتتعلم عليها.

- جولة في حدائق الزهور

إذا كانت الأم ممن يعملون في زراعة الزهور أو إذا كانت من محبي الزهور يمكن أخذها في جولة محلية لحدائق الزهور الموجودة في مدينتك أو السفر معها إلى أشهر حدائق الزهور الرائعة حول العالم والتي منها حديقة كلود مونيه الشهيرة في إنجلترا، وحديقة كيو الموجودة في أمستردام.

- استأجر سيارة أحلامها للتنزه

في الأعوام الأخيرة تعاني الكثير من الأمهات من الكبت النفسي بسبب الضغط في العمل ودراسة الأطفال التي لا تخلو من المتاعب، لذلك فإن فكرة استأجر السيارة التي تحبها والذهاب معها في نزهة إلى أحد المدن الساحلية يعتبر من أفكار الاحتفال بعيد الأم 2022، ويوما مميزا تستطيع فيه الأم سواء كانت شابة في الثلاثينات من عمرها أو تخطت الأربعين استعادة سلامها النفسي بعيدا عن مشاحنات المنزل وخلافات العمل والأطفال.

- الذهاب في رحلة تخييم

إذا كانت الأم ممن يحبون المغامرات يمكن السفر معها في رحلة تخييم لأحد الشلالات أو أماكن التخييم الموجودة في مدينتك أو يمكن التخييم في فناء المنزل للاستمتاع برؤية النجوم ليلاً.