الفاصوليا والقرفة.. أطعمة تحد من خطر الإصابة بمرض السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعتبر السرطان من الأمراض المزمنة التي يعاني منها بعض الأشخاص، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة به، لاحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة المسببة لهذا المرض.

ونعرض لكم في هذا التقرير 9 أنواع من الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وفق ما ورد في موقع "healthline".

-البروكلي

يحتوي على مادة السلفورافان، وهو مركب ثبت أنه يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من حجم الورم فيها، ويؤدي تناول كميات أكبر من الخضروات الصليبية بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

-الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت التي يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر تطوّر أنواع مختلفة من أمراض السرطان. والثوم أيضا مصدر جيد لفيتامين بي 6 والمنجنيز.

- الجزر

وجدت بعض الدراسات ارتباطًا بين استهلاك الجزر وانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

- الفاصوليا

غنية بالألياف التي تقي من سرطان القولون والمستقيم، ووجدت الدراسات البشرية ذلك عند تناول كميات كبيرة من الفاصوليا منها.

-التوت البري

وجدت بعض الدراسات أن المركبات الموجودة في التوت تقلل من نمو وانتشار أنواع معينة من السرطان.

-القرفة

مستخلص القرفة له خصائص مضادة للسرطان وقد يساعد هذا في تقليل نمو وانتشار الأورام.

- عين الجمل

وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول المكسرات يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وأظهرت الأبحاث ذلك وتم ربط بعض الأنواع المحددة مثل عين الجمل البرازيلي بتقليل خطر الاصابة به.

-زيت الزيتون

أظهرت العديد من الدراسات أنه قد يترافق تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون مع انخفاض مخاطر معينة أنواع السرطان.

- الكركم

يعتبر الكركم أحد التوابل التي تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تمنحه اللون الأصفر البرتقالي، ويعتقد أن لها تأثيرا إيجابيا في القضاء على الخلايا السرطانية.



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-البنجر

يعتقد أن المادة الغذائية التي تعطي الشمندر لونه الأحمر المميز، هي المادة ذاتها التي لديها خصائص مضادة للسرطان.

- الطماطم

وجدت بعض الدراسات أن تناول الطماطم بكثرة، يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وذلك بسبب مادة الليكوبين الموجودة فيها.

-الفراولة

تضم الفراولة عناصر غذائية مضادة للالتهابات، وهي أيضا مصدر مهم لفيتامين سي والمنغنيز، وكلاهما لهما دور فعال في مكافحة السرطان.

-الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر غنيا بمادة البوليفينول، التي يعتقد أنها تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية. ويعتقد أيضا أن الأوراق المجففة من هذا النبات تعزز نظام المناعة وتزيل السموم وتحسن الصحة العامة.



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