مشروبات تناولها صباحا يساعد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن أن يؤثر تلوث الهواء على صحتك بشدة، من تفاقم الربو، والتسبب في أمراض الجهاز التنفسي الأخرى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، وكل هذا يجعل العناية بالرئتين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويمكن أن يساعد تناول بعض المشروبات ذات خصائص مضادة للالتهابات يوميا في التخلص من السموم في رئتيك، و تعزيز صحة الجهاز التنفسي، وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

- الزنجبيل:

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات، إذ يساعد في إزالة السموم من الجهاز التنفسي، إضافة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وبيتا كاروتين والزنك ، وكلها تساهم في الحفاظ على صحة الرئة.

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- الكركم:

يساعد الكركم في تقليل الالتهاب والاحتقان الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي، كما أنه ينظف الرئتين بشكل طبيعي، ويساعد في تقوية المناعة وإزالة السموم من الجسم.

- الشاي الأخضر:

يمكن أن يكون تناول الشاي الأخضر يوميًا صباحا مفيدًا في تحسين حالة الرئة، وتقليل الالتهابات.



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