من الأرخص للأغلي.. أبرز أسعار عروض شاشات التلفزيون في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في عيد الأم لتقديم خصومات وتخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أبرز أسعار شاشات التلفزيون في عروض عيد الأم وفقا لموقع " أمازون".

- تلفزيون سمارت ليد عالي الدقة HD من سامسونج، 32 بوصة، لونه أسود، بـ 3,550 جنيها.

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- تلفزيون سامسونج سمارت بتقنية FHD عالية الدقة، 40 بوصة، لونه أسود، بـ 4,899 جنيها.

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- تلفزيون سامسونج سمارت ليد 43 بوصة عالى الدقة، لونه أسود، بـ 5,849 جنيها.

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- تليفزيون سمارت سامسونج 65 بوصة مع ريسيفر مدمج وريموت كنترول، لونه أسود، بـ 10,499 جنيها.

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- تلفزيون 32 بوصة HD عالي الدقة، لونه أسود، بـ 1,925 جنيها.

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- تلفزيون سمارت 32 بوصة من جاك، بـ 2,449 جنيها.

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- تلفزيون سمارت ال جي 50 بوصة، لونه أسود، بـ 7,799 جنيها.

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