خبيرة: المكملات الغذائية لها تأثير سام على الكلى والكبد في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يظن العديد أن تناول المكملات الغذائية من دون استشارة طبيب، لا ضرر لها، فهناك مفاهيم خاطئة تنتشر بسرعة عن الفيتامينات.

والمكملات البيولوجية النشطة تنسب عادة إلى منتجات شبه طبية، وأحيانا تكون أرخص من الأدوية، ويؤكد منتجوها على سرعة تأثيرها وفعاليتها، وأنها منتجات طبيعية وليست "كيميائية"، لذلك هناك أوهام كثيرة عن الخصائص العلاجية لهذه المكملات الغذائية.

وتوضح الدكتورة يلينا إيغناتيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه يجب أن يدرك المستخدم أن سوق المكملات الغذائية كبيرة ومتنوعة، حيث في أفضل الأحوال يمكن شراء منتج غير مفيد، وفي أسوأ الحالات منتج يسبب الحساسية ويؤثر سلبا في الجسم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتقول، "المكملات الغذائية- هي دواء يمكن أن يكون له تأثير سام في الجسم وخاصة للكلى والكبد. وأحيانا تسبب تسمم الكبد وخلل في وظائف الكلى. و إذا كان الشخص يريد استخدام الأعشاب في العلاج وفي نفس الوقت يتناول أدوية معينة، فإنه لا يعلم عن التفاعل الذي قد يحصل بين الأعشاب والأدوية. هذه التفاعلات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. فمثلا قد يؤدي تناول المراة التي تستخدم حبوب منع الحمل، شاي الأعشاب المهدئ إلى حمل غير مرغوب به. لذلك قبل تناول المكملات الغذائية يجب استشارة الطبيب دائما".

وتقول، "كل شيء يعتمد على مدى مسؤولية الشركة المنتجة. فقد تكون كمية المادة المذكورة على العبوة مختلفة تمامًا عن كمية المادة الموجودة فعلا في المكمل نفسه. و أحيانا قد لا يحصل الطبيب على النتائج المرجوة من وصفه المكملات الغذائية للمريض. فكيف إذا اشتراها الشخص من دون وصف الطبيب. بالتأكيد قد تتفاقم حالته أكثر، لأنه لا يعرف جميع خصائصها والآثار الجانبية المحتملة".

وتشير الخبيرة، إلى أنه إذا كان لا بد من تناول المكملات الغذائية فيجب على الشخص استشارة الطبيب ليكن على علم بالأدوية التي يتناولها. لأنه بعكس ذلك قد تحصل تفاعلات تحسسية وتنخفض فعالية الأدوية المستخدمة .

وتضيف: يمكن الاستغناء عن المكملات الغذائية باتباع نمط حياة صحي وتغذية صحيحة ونشاط بدني.