الامارات | الفنان الأعلى أجراً احتفل بالـ 20 مليوناً.. محمد رمضان: هذه قصة "طائرتي الخاصة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الأعلى أجراً احتفل بالـ 20 مليوناً.. محمد رمضان: هذه قصة "طائرتي الخاصة" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى الفنان المصري محمد رمضان امتلاكه لطائرة خاصة مشيرا إلى أن الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها.

وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق "انستغرام"، قال رمضان "أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلات غنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود فيها".

وكان رمضان قد احتفل منذ أيام بوصول عدد متابعيه على "إنستغرام" إلى 20 مليونا، شاكرا متابعيه على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار رمضان في الفيديو إلى أنه لا يحب البخل، "وأن على الإنسان أن يفعل ما يجده مناسبا في الحياة" وأرفق رمضان الفيديو بجملته الشهيرة، التي يقوم بكتابتها على أي منشور يوثق فيه نجاحاته :"ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محكمة النقض المصرية، كانت قد رفضت الطعن المقدم من رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في شهر أبريل 2021، بتعويض الطيار عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن.

وكان الفنان المصري قد نشر مؤخرا فيديو جديدا على "إنستغرام" يقول فيه بأنه أستطاع خلال فترة قصيرة أن يكون الفنان الأعلى أجرا في مصر والوطن العربي.

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