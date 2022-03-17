رد حاسم من «الإفتاء» على الصلاة والصيام والزكاة الفائتة دون تذكر عددها

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«أريد قضاء ما فاتني من صيام رمضان ولا أتذكر عدد الأيام فماذا أفعل؟»، نص سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية وردت عليه في فيديو مصور عبر أحد شيوخها، إذ أن تلك المعضلة تقابل الكثيرين وليس في الصيام فقط ولكنها قد تكون في الصلاة والزكاة أيضًا، لذا كان رد الدار حاسما لهذا الأمر.

الإفتاء تحسم قضاء الصيام والصلاة الفائتة

وأجابت دار الإفتاء المصرية بأنه على المرء إذا فاتته صلوات وصيام وزكاة ولا يتذكر عددهم، أن يقدّر بقدر استطاعته، وبما يغلب على ظنه كم من السنوات التي فاته فيها هذا الفرض ويقضيها بأثر رجعي، وقبل قضاءهم عليه أن ينوي قضاء ما عليه بأثر رجعي.

وتابعت الإفتاء عبر أحد شيوخها: «كل ما تستطيع صوم، صومت السنادي 40 يوم واللي بعدها 20 يوم، إذ يجب أن تكتب ما عليك، وتكون في نيتك قضاء ما عليك حتى لو الإنسان لم يكمل لعرض مرض أو موت، يكون في نيته أن يقضي ما عليه لله تعالي، ويعرف المحيطين به أن عليه 100 يوم قضى منهم 40 وباقي 60 وهكذا، بحيث لو توفاه الله أو مرض فالمحيطين الذين أخبرهم يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا أو يصومون عنه الـ60 يوما».

هل يمكن صيام وصلاة النفساء إذا توقف الحيض قبل الـ40؟

وفي سياق متصل، تسأل سيدات عن إمكانية الصوم والصلاة وقت فترة النفاس قبل الـ40 يوما حال انقطاع الطمث لديهن، وعن هذا أجابت دار الإفتاء بتوضيحها أن أقل دم النفاس هو «مجة» أي دفعة دم واحدة، ووسط دم النفاس 40 يوما، وأكثره 60 يوما، وإذا انتهى قبل تلك المدد وتأكدت فيجوز لها الصلاة والصيام وأن تفعل كل ما امتنع عليها بالنفاس.