وفاة ساز القحطاني في حادث فجرا تثير الجدل.. «الموت ولا المذلة» آخر فيديوهاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر «هاشتاج» وفاة ساز القحطاني محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ تداول رواد تلك المواقع نبأ رحيل اليوتيوبر العشرينية ساز القحطاني، وهي بلوجر سعودية لها الكثير من المتابعين على صفحتها عبر موقع «سناب شات»، ليسيطر على متابعيها حالة من الحزن ويدعوا لها بالرحمة والمغفرة، وجاءت ردود فعل أخرى غير مصدقة بأن الشابة التي كانت بالأمس تنشر مقاطع الفيديو الطريفة على صفحتها، باتت اليوم تحت التراب.

وفاة ساز القحطاني

حادث سير مؤلم، هو المؤكد حدوثه فيما يثار بشأن البلوجر الشهيرة ساز القحطاني، أما وفاتها فهي لم تُعلن رسميا، لكن متابعيها وأصدقائها يدونون أنها توفيت إثر الحادث الذي تعرضت لها فجر اليوم الخميس بمدينة الرياض السعودية، مرفقين فيديو لسيارة متفحمة إثر النيران التي اشتعلت بها، بينما أشار آخرون إلى تواجدها في المستشفى حتى الآن.

وتداول عدد من أصدقاء أريج العمري، والمعروفة بـ«ساز القحطاني»، فيديو آخر لها من داخل سيارتها عبر موقع «تيك توك»، بتقليدها صوت طفل وهو يقول «الموت ولا المذلة»، ردا على العبارة التي دونتها على الفيديو «لما أهلك يقولولك هدّي سرعة السيارة أو ناخدها منك»، كما تم تداول مجموعة من الصور الأخيرة التي نشرتها قبل لحظات من الحادث.

من هي ساز القحطاني؟

ولدت ساز القحطاني، 22 عاماً، لأبوين سعوديين، وتعود أصولها إلى أشهر قبائل المملكة العربية التي تنتمي للعصر الأموي وهي قبيلة «سبئية»، بينما اسم الحقيقي هو أريج العمري.

بدأت «القحطاني» بنشر مقاطع الفيديو الطريفة بمشاركة صديقتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبحت من مشاهير السوشيال ميديا داخل المجتمع السعودي، وبعدها انتشر اسمها بين الدول العربية عندما بدأت في العمل كعارضة أزياء وبلوجر، ولديها على صفحتها الشخصية عبر تطبيق «سناب شات» الآلاف من المتابعين.

حالة حزن تسيطر على متابعين ساز القحطاني

بعد انتشار خبر وفاة ساز القحطاني انتشرت التغريدات التي تنعي الشابة العشرينية التي لم تكن تعلم أن العمر سوف يسرقها سريعاً، وكتب أحد النشطاء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»:«‏كمية جهل وسواد قلوب لعلمكم الميت ما تجوز عليه إلا الرحمة مهما كان الإنسان عامل ذنوب هل أنت ربه عشان تحاسبه على اللي عمله انشغل في نفسك، أسأل الله العظيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته».

وانقسمت التعليقات بين الدعوات بالرحمة لها والمغفرة، مع عدم التصديق بشأن وفاتها بالفعل أو أن الخبر مجرد إشاعة وستعود «ساز» بفيديوهاتها من جديد، لكن عدد من المقربين لها أكدوا خبر وفاتها منهم البلوجر السعودية نجوى العبدالله التي شاركت صورة لـ «ساز»، قائلة:«انتقلت إلى رحمة الله أريج المعروفة بـ ساز الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب».