بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني على صوت عمرو دياب.. «رجعت 4 سنين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على نغمات «والله بحبك موت وأحب برج الحوت» للهضبة عمرو دياب، احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها، رفقة الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت الفيديو، لتوافق يوم ميلادهما، بحضور تجمع نسائي من نجمات الوسط الفني.

بوسي شلبي لدينا الشربيني: كل سنة وأنتي طيبة يا حوتة

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو للاحتفال، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، مهنئة دينا الشربيني مدونة: «كل سنة وانتي طيبة يا حوتة»، في إشارة إلى برج الحوت الذي تنتمي له، وفي الفيديو قالت «شلبي»: «طبعا كل ده عشان أنا ودينا مواليد 17 مارس».

كما ظهرت في فيديو الاحتفال النجمة فيفي عبده وهي تحتضن دينا الشربيني وتشير إلى بوسي شلبي التي تصوّر الاحتفال بهاتفها، وتقابلهم من الجهة الأخرى النجمة نيللي كريم وتجاورها الفنانة ناهد السباعي، التي كانت تصوّر الاحتفال أيضًا بهاتفها.

يذكر أن هذا الفيديو مصور قبل 4 أعوام وتحديدا في مارس 2018، إلا أن المقطع لم يكن متداولا من قبل، لكن الذي تداول حينها بعدما نشرته بوسي شلبي، هو فيديو ظهرت فيه بجوار دينا الشربيني وفيفي عبده وسألت «دينا» خلال الفيديو: «طبعا أغنية برج الحوت معمولة علشانك»، فردت دينا بالإيجاب، ونشرت الفيديو حينها مدونة عليه «أنا ودينا ١٧ مارس وطبعا برج الحوت كل سة وانت طيبة يا دينا».

وكان تجمع الفنانات اللاتي ظهرن في الفيديو بسبب حضورهن مهرجان سينما المرأة الذي كان منعقدًا في لبنان حينها.

وتم تداول الفيديو من جديد بعد إرفاق بوسي شلبي لمقطع أخر من هذا التجمع، والاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربين يعلى أغنية برج الحوت لعمرو دياتب، إذ لم يكن وقع بينهما الانفصال حينها.