الامارات | تعرضها شركة المرعى من خلال تطبيق تركي للذبائح

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضها شركة المرعى من خلال تطبيق تركي للذبائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة المرعى مالكة تطبيق تركي للذبائح بافتتاح خط إنتاج جديد يشمل أصناف متنوعة من دواجن، حمام، خضار، فواكه وتمور حيث قامت الشركة بتحديث التطبيق لإضافة معلومات غذائية عن المنتجات الجديدة

وبينت الشركة أن منتجاتها الجديدة خاضعة للفحص الطبي وخالية من البكتيريا ويتم فرزها يدوياً من قبل المتخصصين بجودة عالية ومعايير احترافية لتصل نظيفة وطازجة يومياً وتغليفها بما يتناسب مع احتياجات العميل وتوصيلها مجاناً وبأمان للمحافظة على جودة الأصناف

وذكرت الشركة بأن منتجاتها الجديدة من خضار وفواكه متنوعة منها البلدي الموسمي ومنها المستورد من الخارج وذلك لتلبية جميع الطلبات على مدار السنة.

بالنسبة للدواجن فهي محلية تربى وتتغذى على أفضل أنواع الغذاء النباتي. وفيما يخص الحمام فقد اعتمدت الشركة الحمام الغذائية العالية,وكما أنها لم تنسى شركة المرعى التمور؛ فقد أضافة أجود أنواع التمور .

وتتخذ شركة تركي ناصر لتجارة اللحوم الطازجة الفرع الثاني من مقرها الرئيسي في مملكة العربية السعودية وتعد من أقوى وابرز الشركات الرائدة في إيصال اللحوم الطازجة ذات تاريخ عريق وما تمتلكة الشركة من إمكانيات وعلاقات تجعل منها علامة فارقة في مجال اللحوم وحاليا في مجال الدواجن والخضروات والفواكه والتمور بمعايير وجودة عالية وتوفر منتجاتها لعملائها في جميع مناطق الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجاناً وتستهدف أيضا دول مجلس التعاون , ويعمل لدى الشركة اكثر من 300موظف يعملون بكل احترافية لتلبية احتياجات المستهلك

وكما أن الشركة تشهد تطور كبير حققته خلال فترة وجيزة فهي كانت حافلة بالإنجازات حيث أصبحت من أكبر الشركات في السوق الاماراتي والسعودي في مجال التوصيل المجاني للمنتجات البلدية الطازجة.

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