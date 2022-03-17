طلاء الأظافر يتألق بالألوان الزاهية هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن الألوان الزاهية تهيمن على طلاء الأظافر في ربيع/صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأظافر تزهو هذا الموسم باللون الأصفر الشمسي، مشيرة إلى أن الطلاء بهذا اللون الساطع يتناغم مع الملابس الجينز ذات اللون الأزرق الداكن بصفة خاصة؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

وتزدان الأظافر أيضا باللون البرتقالي، والذي يطل بطيف لوني واسع يمتد من المشمشي مرورا بالتراكوتا وصولا إلى النيون.

ويزين الأخضر الفستقي الأظافر أيضا هذا الموسم، وهو يتناغم مع الملابس، التي تكتسي باللون البيج. ومن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وأنوثة، يمكنها تنسيق الطلاء مع ملابس تزهو بالوردي.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وتفردا، فيمكنها تزيين أظافرها باللون البنفسجي الجريء، على أن يتم تنسيق الطلاء مع ملابس تكتسي بألوان الباستيل الحالمة.