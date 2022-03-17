الامارات | مفسرة أحلام تتنبأ بانتحار الفنانة شيرين وتحذر "اللي يعرفها" !

شكرا لقرائتكم خبر عن مفسرة أحلام تتنبأ بانتحار الفنانة شيرين وتحذر "اللي يعرفها" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت مفسرة أحلام تدعى أسماء بدوي، حالة كبيرة من الجدل بسبب حلم رأت فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب .

وكشفت مفسرة الأحلام، تفاصيل حلمها من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك)، حيث قالت ( أتمنى اللي قريب من الفنانة شرين عبدالوهاب ينتبه عليها .. في رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله اعلم .. ارجو اللي يعرفها يكون الى جانبها ويدعمها).

و سيطرت اخبار حفل شيرين عبد الوهاب، الذي أقيم أول أمس في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تسرب من الحفل العديد من اللقطات التي شوهدت فيها شيرين تبكي على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة (متحاسبنيش)، مرورا بملابسها التي أثارت جدلا كبيرا.

وبحسب ET بالعربي، فإن شيرين امتنعت عن حضور البروفات بسبب مشاركة آدم معها في الحفل، وتأخرت عن موعدها، كما غنت ساعة واحدة فقط على المسرح.

واعترضت شيرين عبد الوهاب، بحسب المصدر على تواجد آدم معها على البوستر، وتأخرت عن الوصول وحضور الحفل الذي شهد اقتحام بعض الجماهير للبوابات والدخول عنوة.

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