8 تعليمات هامة لقضاء وقت ممتع في صالات الجيم.. «لا تسقط الأوزان على الأرض»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ممارسة الرياضة من الأمور الهامة جدا في حياة أي شخص، لذا يحاول الكثير من الناس الذهاب إليها، سواء قبل أو بعد العمل أو في الإجازات الأسبوعية.

وهناك عدد من التعليمات من قواعد الإتيكيت التي يجب اتباعها عند الذهاب إلى الصالات الرياضية أو «الجيم» كما يطلق عليه، وتقدمها خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، كما يلي:

قواعد التواجد في الجيم

- يجب ارتداء الملابس الخاصة والمناسبة للجيم.

- من الأساسيات جلب منشفتك الخاصة معك في «الجيم»، لا تفارقك، من أجل تنشيف العرق حتى لا يقع ماء العرق على الأجهزة، ما ينفر الآخرين منك.

- عندما تستخدم الأوزان في «الجيم» فلا تعمل على إسقاطها على الأرض؛ لأن الأمر ليس فقط مزعجا للمحيطين بك، ولكنه تصرف خطر عليك وعلى الآخرين والأجهزة الموجودة بالصالة.

- بعد استخدام أي من المعدات أو الأوزان يجب إعادتها إلى مكانها الأصلي بصالة الجيم، وفقا لخبيرة الإتيكيت.

- هناك العديد من صالات الجيم التي تعمل على تحديد مدة لممارسة الرياضة على كل جهاز، يجب الالتزام بذلك، وعدم الحصول على المزيد من الوقت، حتى يتمكن الآخرين من التدريب أيضا.

خبيرة الإتيكيت: لو حد عايز يلعب على نفس جهازك بدلوا مع بعض

- الجيم للمارسة الرياضة لذا يجب تجنب الدردشة أو الحديث أو التعليقات حتى لا تزعج المحيطين بك.

- عندما تجد شخص آخر يريد المساعدة في التمارين الرياضية على جهاز، ساعده، وفي حال طلب منك شخص التدريب على نفس الجهاز يمكن التناوب معه ولا تزعجه.

- في حال كنت تريد الاستماع إلى الموسيقى خلال ممارسة الرياضة بصالة الجيم، يجب أن يكون معك سماعات شخصية، واحرص على عدم رفع صوت الموسيقى حتى لا تزعج الآخرين، وفقا لإيمان عفيفي.