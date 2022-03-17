لين العظام لدى الأطفال.. أسبابه وأعراضه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة العظام إن لين العظام لدى الأطفال هو اضطراب في أيض العظام يحدث عادة بسبب نقص فيتامين "د" أو خلل في أيض فيتامين "د".

وأوضحت الجمعية أن نقص فيتامين "د" في الجسم يحدث بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس؛ نظرا لأن أشعة الشمس تساعد الجسم على بناء فيتامين "د" المهم لصحة العظام. ولهذا السبب يطلق على فيتامين "د" اسم "فيتامين الشمس".

وأضافت الجمعية أن الخلل في أيض فيتامين "د" يرجع إلى أسباب عدة مثل أمراض الكبد وأمراض المعدة والأمعاء المزمنة وجراحات الجهاز الهضمي.

وتتمثل أعراض لين العظام لدى الأطفال في العظام الطرية والقابلة للتشوه واضطرابات المشي كالعرج وتقوس الساقين للداخل (على شكل حرف X) أو للخارج (على شكل حرف O) والانحناء الخلفي للعمود الفقري واتخاذ القفص الصدري لشكل الجرس، بالإضافة إلى تسوس الأسنان وكثرة تعرض العظام للكسر.

ولعلاج لين العظام ينبغي إمداد الجسم بفيتامين "د" على نحو كاف من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم، مع تناول الأغذية الأغنية به مثل الأسماك ومنتجات الألبان. وفي حالات النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "د".

وفي حالة وجود خلل في أيض فيتامين "د"، فإنه يتم علاج المرض المسبب لهذا الخلل.