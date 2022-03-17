متحف للهاتف الجوال على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قام البريطانيان "بن وود" و"مات تشاتيرلي" بتدشين متحف للهواتف الجوالة على الإنترنت، يحمل الاسم Mobile Phone Museum.

ويمكن لزوار المتحف الاستمتاع بمشاهدة 2200 موديلا من الهواتف الجوالة العريقة، ويمتلك المتحف بالفعل نسخة مادية من جميع المعروضات الموجودة على الإنترنت، ومن بينها أول هاتف جوال GSM مخصص لشبكات الاتصالات الجوالة الرقمية بالكامل، وهو جهاز موتورولا International 3200 من عام 1992، وكان يمتاز هذا الجهاز الضخم بهوائي ويزيد وزنه على نصف كجم.

وبطبيعة الحال كان هذا الهاتف الجوال حدثا ثوريا في ذلك الوقت؛ لأن الهواتف الجوالة في الشبكات التناظرية كان يصل وزنها حتى منتصف أو نهاية حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم إلى 5 كجم تقريبا، وبالتالي فإن هذه الهواتف الجوالة كان يتم تركيبها في السيارات ولا يحملها المستخدم معه.

وخلال حقبة التسعينات من القرن الماضي أصبحت الهواتف الجوالة مناسبة للحمل في الجيب، وظهرت العديد من الموديلات، التي تحمل شعار شركات الإلكترونيات الشهيرة مثل إريكسون ونوكيا وسيمنس، وكانت هذه الهواتف الجوالة مزودة بهوائي ويصل وزنها إلى 300 جرام أو أقل من ذلك في بعض الأحيان.

وتضم معروضات متحف الهاتف الجوال العديد من الموديلات القديمة الأخرى مثل هاتف آي بي إم Simon من عام 1993 أو هاتف نوكيا Nokia 9000 Communicator المزود بلوحة مفاتيح قابلة للإخراج من عام 1996، وكذلك أول هاتف جوال مزود بكاميرا بدقة واحد بيكسل؛ وهو جهاز شارب GX30 من عام 2004.

ويمكن لزوار متحف الهاتف الجوال مشاهدة أول هاتف آيفون، والذي جمع خلال عام 2007 بين مكونات الهاردوير، التي كانت معروفة آنذاك مع نظام تشغيل جديد تماما، بالإضافة إلى جهاز إتش تي سي Dream، والذي يعتبر أول هاتف جوال مزود بنظام جوجل أندرويد، وظهر في الأسواق خلال عام 2008.

ويمكن تصفح كتالوج المتحف بالكامل حسب الموديل أو العلامة التجارية أو سنة الطرح في الأسواق أو حسب المجموعات، ومنها أفضل الهواتف الجوالة مبيعا أو هواتف جيمس بوند أو الموديلات الأولى أو حسب الفخامة والموضة أو حسب اليابان كفئة منفصلة.

وتضم فئة الهواتف الجوالة الأكثر مبيعا جهاز نوكيا 3310، والذي ظهر خلال عام 2000، جهاز موتورولا Razr V3 القابل للطي خلال عام 2004، وتشتمل المجموعة الأولى على الموديلات الأولى من سلاسل الإنتاج، والتي حققت شهرة عالمية مثل سوني إريكسون Ericsson W800 من عام 2005 باعتباره أول هاتف جوال مزود بوظيفة Walkman وكذلك هاتف سامسونج Galaxy S من عام 2010، والذي يتم طرحه حتى اليوم.