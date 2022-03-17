سترة جديدة لقائدي الدراجات النارية.. مقاومة للتآكل وبها 10 جيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت شركة "بوزه" “Büse” سترة الرحلات Travel Pro الجديدة لقائدي الدراجات النارية بسعر يبدأ من نحو 380 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السترة الجديدة تتكون من أربعة أجزاء، مشيرة إلى أن العنصر الهام بالنسبة لقائدي الدراجات النارية هو الطبقة الخارجية المصنوعة من نسيج "تاكتل" الناعم والمقاوم للتآكل، مع ياقة قابلة للفصل، وشريط من النيوبرين.

وتوفر السترة نظام تهوية فائقا على الصدر والأكمام والظهر، مع خيار تعديل الاتساع على الصدر وحزام الخصر والأكمام لمواءمة أفضل مع كل حجم بشكل فردي.

وتوفر السترة عشرة جيوب خارجية بمساحة تخزين كبيرة، مع واقيات على مناطق الكتف والكوع لتوفير المزيد من السلامة. ومن الممكن إضافة المزيد من الواقيات في مناطق الظهر والصدر، مع العناصر العاكسة.

وقد تم تجهيز السترة Travel Pro بطبقة Humax قابل للفصل. وتتوفر السترة بمقاسات مختلفة وبالتوليفة اللونية الأسود/الأصفر أو الأسود/الرمادي الفاتح.