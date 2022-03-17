ما أسباب حرقة اللسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن حرقة اللسان لها أسباب عدة، أبرزها الحساسية تجاه المعادن كالنيكل والكروم والزئبق الموجودة في حشوات الأسنان مثلا وسوء التغذية مثل نقص الحديد ونقص فيتامين B9 وفيتامين B12 وفيتامين C.

وأضافت الرابطة أن حرقة اللسان يمكن أن ترجع أيضا إلى عدوى فطرية أو الارتجاع المريئي والتهابات الكبد والداء البطني والقناة الصفراوية والتهاب القولون التقرحي وداء السكري والنقرس واضطرابات الغدة الدرقية.

كما تنذر حرقة اللسان بالإصابة بالفيبروميالجيا (ألم عضلي ليفي) أو أحد أمراض السرطان مثل داء هودجكن (نوع من الأورام اللمفاوية).

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون حرقة اللسان أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الاكتئاب والأدوية أثناء العلاج الكيميائي للسرطان.

ومن ناحية أخرى قد يكون سبب حرقة اللسان نفسيا مثل الاكتئاب والتوتر النفسي.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حرقة اللسات وعلاجها بناء على السبب، الذي يتم تشخيصه، على سبيل المثال بواسطة مضادات الفطريات إذا كان سبب الحرقان يرجع إلى العدوى الفطرية.