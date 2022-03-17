عرائس «آية» تحتفل بقدوم شهر رمضان: «محجبة وبتصلي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اقترن بشهر رمضان الكريم ببعض الألعاب، منها الفوانيس بأشكالها المختلفة، التي يحتفل به الأطفال فرحة بقدوم الشهر المبارك، لكن فتاة من القاهرة لم تفكر في الاحتفال بالطرق التقليدية، لتبتكر أخرى جديدة لتبهج الأطفال بفوانيس مكونة من العرائس.

في عمر الـ7 سنوات، شاهدت آية صلاح جدتها تجلس على إحدى ماكينات الخياطة، فانبهرت بمنتجها وحركتها على الماكينة، لتقرر منذ ذلك الوقت أن تتعلم الخياطة والتفصيل، واستمرت في تطوير ذاتها من خلال التعلم الذاتي ودروس التقوية، برغم أنها لم تدرس فنون التصميم، وتخرجت في قيم الدراسات الفلسفية بكلية الآداب - جامعة القاهرة.

تصميم الأزياء من العصر الفيكتوري

بدأت «آية» تنفيذ تصميماتها على العرائس، لتظهر بلوحة فنية جميلة، قائلة: «أنا بفصل لنفسي ولأولادي مش بنشتري حاجه من برا، وكمان أنا بحب العصر الفيكتوري ولبسه وبعمله بأيدي»، بحسب ما روته لـ«الوطن»، فتهافت المعجبين عليها: «كانوا بيطلبوا مني أفصلهم زي لبسي».

فكرة مختلفة مع قدوم الشهر الكريم

«بجيب عرايس من برا وافصلها هدوم العصر الفيكتوري، أنا مش بحب موضة الأيام دي وطبقتها على تصميماتي»، هكذا عبرت «آية»، التي دشنت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لعرض منتجاتها التي لاقت إقبال شديدا لاختلاف فكرتها، ومع قدوم الشهر الكريم فكرت ماذا تقدم للاحتفال به.

«محجبة وبتصلي».. عرائس «آية» للاحتفال برمضان

عرائس محجبة ومصلية، الفكرة التي أنارت في عقل «آية»، موضحة أن الأطفال تتأثر بألعابها وتريد تقليدها، لذلك فكرت مع قدوم شهر رمضان المبارك أن تقدم شيئا يفيد الأطفال في اللعب في أثناء الشهر، قائلة: «الأطفال بتحب ألعابها وبتحب تقلدها، واحنا داخلين على رمضان، فلما يلعبوا يقولوا خليها تصلي خليها تدعي وعامله سجادة صلاة مخصوص ليهم».

وبحسب تعبيرها، لم تمر ساعات على عرض مجموعة رمضان، لتنال إعجاب الجميع وتتهافت عليها العروض في الحصول على العرائس.