الامارات | مسرح المجاز ومدرج خورفكان يستقطبان 22 ألف متذوق للفن

شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح المجاز ومدرج خورفكان يستقطبان 22 ألف متذوق للفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب كل من مسرح المجاز ومدرّج خورفكان ما يقارب 22 ألفاً من عشاق الطرب العربي والفن الأصيل بأمسيات مع قامات منحت المكتبة الغنائية أعمالاً مميزة.

في مسرح المجاز، صدح الفنان حسين الجسمي، بمشاركة النجوم الشباب، فيصل الجاسم، ومحمد المنهالي والماس، احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، في حين أبدع الفنانان فايز السعيد وبلقيس في سهرة عيد الاتحاد الـ50 بمدرّج خورفكان، وخصص ريع الأمسيتين لمؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانيّة العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

كما جذبت عروض «سرد المكان» الحضور إلى مسرح المجاز، بفنون الأداء مع الموسيقى والشعر والسرد والاستعراضات الضوئيّة، ووسط حفاوة جماهيرية كبيرة افتتح الفنانان المتألقان أصالة وعبدالله الرويشد موسم «هلا خورفكان» بسهرة من الطرب الأصيل.

وقدمت نوال الكويتية أمسية الكلمة العذبة واللحن الشجي على المدرّج مع باقة من أجمل أغنياتها، وفي ليلة لا تنسى تألق النجمان ماجد المهندس وداليا مبارك بأمسية تفاعل فيها الجمهور مع الأحاسيس الجميلة.

أما في أمسيات «هلا بالمجاز»، فأشعل المطربان العربيان المتميزان وائل كفوري وملحم زين أجواء المسرح حماساً أمام حضور جماهيري لافت، بينما كانت أمسية «يارا» و«ناصيف زيتون» عنواناً للعوالم السحرية والكلمات المعبرة والألحان الجميلة.

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