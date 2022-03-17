في ليلة النصف من شعبان.. 6 أدعية تحفظ الإنسان من فواجع الأقدار

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

من مغرب اليوم الخميس، وحتى صباح الجمعة، تكون ليلة النصف من شعبان، التي ينتظرها جموع المسلمين حول العالم، للدعاء فيها، متيقنين من إجابة المولى عز وجل لدعائهم.

فضل ليلة النصف من شعبان

وكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن فضل ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أنها مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث، منها ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ!»، فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة»، رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ لابن ماجة.

6 أدعية تحفظ من فواجع الأقدار

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أدعية تحفظ من فواجع الأقدار، رددها بليلة النصف من شعبان، كالتالي:

- «اللهم إني أعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل ومن حزن القلب، وحرقة الشعور، اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي ومن أحب».

- «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، 3 مرات صباحا ومساءً، فمن قالها لا يصيبه مكروه أو بلاء إن شاء الله.

- قول الدعاء من سورة التوبة الآية 129: «حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، 7 مرات يوميًا.

- «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، 3 مرات صباحًا، يقي قائلها من أي مكروه حتى يمسي، وإذا قالها مساء فلا يصيبه مكروه حتى يصبح.

- «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا كل بلاء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»

- «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع، ورب العرش الكريم».