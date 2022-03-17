علاج ارتفاع ضغط الدم في الرأس.. الابتعاد عن العصبية وتقليل الموالح

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج ارتفاع ضغط الدم في الرأس، أمر يبحث عنه الكثير من الأشخاص ممن يعانون من تلك الأزمة، بسبب الأعراض المزمنة التي يشعرون بها كآلام الرأس وغيرها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وفق ما ذكر موقع «مايو كلينك» الطبي، لا يوجد سبب طبي واضح لارتفاع ضغط الدم، لكنه يتطور بشكل تدريجي مع مرور السنوات، وقد يسبب تدهور للحالة الصحية، وظهور أزمات أخرى مصاحبة له فيما بعد.

علاج ارتفاع ضغط الدم في الرأس

من جهته، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، خلال برنامجه «ربِ زدني علمًا»، المعروض عبر شاشة «صدى البلد»، أنه يجب مراجعة الطبيب عند الشعور بارتفاع في ضغط الدم لتحديد العلاج اللازم.

ولفت أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، إلى أن العلاج الصحيح لهذا المرض، بجانب الأدوية العلاجية، هو الابتعاد عن الانفعال والتوتر والعصبية، وتجنب تناول الموالح، وتقليل نسب الملح في الطعام؛ لأنه يعد العدو الأول لمرضى ضغط الدم المرتفع.

ارتفاع ضغط الدم والصداع

وتشير بعض الدراسات إلى أن الصداع ليس من أعراض ارتفاع ضغط الدم، إلا في حالة تفاقم الأزمة، وفق ما كشفت الجمعية القلب الأمريكية AHA، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاعه بشدة إلى حدث يعرف باسم ارتفاع ضغط الدم الخبيث، وهو ما يسبب آلام الرأس.

وفي أثناء أزمة ارتفاع ضغط الدم، يتراكم الضغط في الجمجمة نتيجة لارتفاع ضغط الدم فجأة إلى مستويات حرجة، ولا يشبه الصداع الناتج أي نوع آخر من الصداع النصفي أو آلام الرأس، وفي هذه الحالة تكون علاجات الصداع التقليدية مثل الأسبرين غير فعالة في تسكين الألم.

وبالإضافة إلى الصداع، يرتبط ارتفاع ضغط الدم الخبيث عادةً بما يلي:

- عدم وضوح الرؤية.

- ألم في الصدر.

- الغثيان.

كيفية علاج الصداع

بغض النظر عن سبب الشعور بالصداع، يسعى الأشخاص المصابون بالصداع إلى الحصول على الراحة السريعة، والتخلص من تلك الآلام المزعجة، ومع ذلك، إذا كنت قد شُخصت بالفعل بارتفاع ضغط الدم وكنت تتناول دواءً لعلاجه، فمن المهم أن تضع في اعتبارك العلاج الذي تختاره.

وهناك طرق طبيعية لعلاج الصداع في المنزل؛ إذ تعد إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي حلا رائعا للتخلص من آلام الرأس، التي من بينها:

1- الكرفس.

2- التوت.

3- البنجر.

4- بذور الكتان.

5- الحبوب الكاملة: يساعد تناول الحبوب الكاملة في إحداث موازنة بين مستويات السكر في الدم، والتي ثبت أنها تتحكم في الصداع النصفي.

6- الزيوت الأساسية

مثل النعناع واللافندر، يساعدان على تهدئة الجهاز العصبي المركزي، كما أنها تمكن أن تساهم في التخفيف من الشعور بنبضات الرأس، خاصة في حالة الصداع الناتج عن الإجهاد.

متى تجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من صداع متكرر، فمن المهم تحديد السبب؛ إذ أن هناك العديد من المشكلات المحتملة، مثل «الصحة العقلية، والأنيميا الغذائية، أو الدورة الدموية»، فلا يجب عليك إلا التحديد مع طبيبك، وقياس ما إذا كان ضغط دمك في المعدل الطبيعي له أم لا، ومن ثم اشرح للطبيب المعالج الأعراض كافة التي تعاني منها.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المشخص إلى حدوث مضاعفات أخرى، كتلف الكلى وأمراض القلب، وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى، فإذا كنت قد شُخصت بارتفاع ضغط الدم وشعرت بضغط متزايد في منطقة جمجمتك، فاطلب المساعدة الطبية سريعًا، فقد يشير هذا إلى أزمة ارتفاع ضغط الدم ويجب معالجتها على الفور.